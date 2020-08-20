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На Волині втопилися двоє молодих чоловіків

На Волині втопилися двоє молодих чоловіків
У Луцьку на теремнівському ставку втопився 33-річний чоловік. Трагедія сталась 18 червня в обідню пору.

Тіло потепельника вилучили з водойми співробітники групи водолазно-рятувальних робіт, інформує пресслужба ГУДСНС України у Волинській області.

А 20 червня у штучній водоймі в селі Тростянець Ківерцівської міської громади втопився 38-річний чоловік, тіло якого вилучили з води його родичі.

Нагадаємо, що 21 червня в озері Світязь під час купання втопилася 15-річна дівчина. Тіло загиблої підняли з озера відпочивальники.


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Теги: утоплення, Луцьк, Тростянець
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