На Волині втопилися двоє молодих чоловіків





Тіло потепельника вилучили з водойми співробітники групи водолазно-рятувальних робіт, інформує пресслужба ГУДСНС України у Волинській області.



А 20 червня у штучній водоймі в селі Тростянець Ківерцівської міської громади втопився 38-річний чоловік, тіло якого вилучили з води його родичі.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на теремнівському ставку втопився 33-річний чоловік. Трагедія сталась 18 червня в обідню пору.Тіло потепельника вилучили з водойми співробітники групи водолазно-рятувальних робіт, інформує пресслужба ГУДСНС України у Волинській області.А 20 червня у штучній водоймі в селі Тростянець Ківерцівської міської громади втопився 38-річний чоловік, тіло якого вилучили з води його родичі.Нагадаємо, що 21 червня в озері Світязь під час купання втопилася 15-річна дівчина. Тіло загиблої підняли з озера відпочивальники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію