На Волині втопилися двоє молодих чоловіків
Сьогодні, 11:39
У Луцьку на теремнівському ставку втопився 33-річний чоловік. Трагедія сталась 18 червня в обідню пору.
Тіло потепельника вилучили з водойми співробітники групи водолазно-рятувальних робіт, інформує пресслужба ГУДСНС України у Волинській області.
А 20 червня у штучній водоймі в селі Тростянець Ківерцівської міської громади втопився 38-річний чоловік, тіло якого вилучили з води його родичі.
Нагадаємо, що 21 червня в озері Світязь під час купання втопилася 15-річна дівчина. Тіло загиблої підняли з озера відпочивальники.
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Тіло потепельника вилучили з водойми співробітники групи водолазно-рятувальних робіт, інформує пресслужба ГУДСНС України у Волинській області.
А 20 червня у штучній водоймі в селі Тростянець Ківерцівської міської громади втопився 38-річний чоловік, тіло якого вилучили з води його родичі.
Нагадаємо, що 21 червня в озері Світязь під час купання втопилася 15-річна дівчина. Тіло загиблої підняли з озера відпочивальники.
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