Синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні





Про це Наталка Діденко.



За словами синоптика, 23-го червня у більшості областей очікується протягом дня +30+35 градусів.



"На Півдні та Заході України завтра є ймовірність локальних дощів з грозами. Обережно в горах при грозі. Проте все ж гаряче повітря попідсушує атмосферну вологу добре - переважно без опадів", - написала Наталка Діденко.



В Києві завтра, 23 червня, очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32+34 градуси.



Така спека протриває до кінця тижня, і вже аж в неділю стовпчики термометрів опустяться до +27+29 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спека в Україні триває, однак вже у неділю температура повітря почне спадати.Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці синоптикЗа словами синоптика, 23-го червня у більшості областей очікується протягом дня +30+35 градусів."На Півдні та Заході України завтра є ймовірність локальних дощів з грозами. Обережно в горах при грозі. Проте все ж гаряче повітря попідсушує атмосферну вологу добре - переважно без опадів", - написала Наталка Діденко.В Києві завтра, 23 червня, очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32+34 градуси.Така спека протриває до кінця тижня, і вже аж в неділю стовпчики термометрів опустяться до +27+29 градусів.

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