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Синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні

Синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні
Спека в Україні триває, однак вже у неділю температура повітря почне спадати.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптика, 23-го червня у більшості областей очікується протягом дня +30+35 градусів.

"На Півдні та Заході України завтра є ймовірність локальних дощів з грозами. Обережно в горах при грозі. Проте все ж гаряче повітря попідсушує атмосферну вологу добре - переважно без опадів", - написала Наталка Діденко.

В Києві завтра, 23 червня, очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32+34 градуси.

Така спека протриває до кінця тижня, і вже аж в неділю стовпчики термометрів опустяться до +27+29 градусів.

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Теги: Україна, спека, спад
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