Синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні
Сьогодні, 11:43
Спека в Україні триває, однак вже у неділю температура повітря почне спадати.
Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
За словами синоптика, 23-го червня у більшості областей очікується протягом дня +30+35 градусів.
"На Півдні та Заході України завтра є ймовірність локальних дощів з грозами. Обережно в горах при грозі. Проте все ж гаряче повітря попідсушує атмосферну вологу добре - переважно без опадів", - написала Наталка Діденко.
В Києві завтра, 23 червня, очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32+34 градуси.
Така спека протриває до кінця тижня, і вже аж в неділю стовпчики термометрів опустяться до +27+29 градусів.
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Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
За словами синоптика, 23-го червня у більшості областей очікується протягом дня +30+35 градусів.
"На Півдні та Заході України завтра є ймовірність локальних дощів з грозами. Обережно в горах при грозі. Проте все ж гаряче повітря попідсушує атмосферну вологу добре - переважно без опадів", - написала Наталка Діденко.
В Києві завтра, 23 червня, очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32+34 градуси.
Така спека протриває до кінця тижня, і вже аж в неділю стовпчики термометрів опустяться до +27+29 градусів.
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