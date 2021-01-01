Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 23 червня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м.Вол.-Волинський АЗС «WOG», гурт. КІОПАК, автомийка вул, Устилузька, бар Зоряний ,СТО Автотема. м.Вол.-Волинський вул.Устилузька 121-177; вул. Туполева, Федорівська, Стефанівська, Мономаха с.Федорівка вул. Володимирська, Набережна,2. ПЛ-0.4 Л-1 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 3-21; 18-243. ПЛ-0.4 Л-2 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 29-45; 50-544. ПЛ-0.4 Л-1,2,3 від КТП-328 09:00-17:00 с.Черників повністю5. ПЛ-0.4 Л-2 від КТП-385 09:00-17:00 с.Хворостів вул,Східна, Базалія6. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-67 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський кіоск Хлібозаводу №7,м-н Продукти, кіоск ПП Універсам, м-н Обрій, вул. Ковельська м-н Секон хенд м.Вол.-Волинський вул.Сагайдачного 11-73,6-72; Павлова 297. ПЛ-10 Л-03-04 09:00-17:00 с.Лудин, Амбуків(частково)8. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-13 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський Міськвідділ поліції, відділ поліції охорони, муз. школа, Св. Успенський собор, аптека вул.Данила Галицького м.Вол.-Волинськийвул.Кн. Мстислава, Соборна,Кн. Всеволода, Сокальська, Садова,Кн. Романа 7-9; Данила Галицького 8-10;9. ПЛ-0,4 Л-12 від ЗТП-13 09:00-17:00 ДІКЗ «Стародавній Володимир», Єпархіальне управління. м.Вол.-Волинськийвул.Підзамче10. ПЛ-10 Л-01-06 від ЛР-68, ЛР-164 до ЛР-151, 154 09:00-17:00 с.Зимно (частково)1. 9:00 – 13:00ФОП Якубчук В.Ф.смт.Мар'янівка:вул.Полянка,вул.Шевченкавул.Лесі Українки2. ЗТП-279 13:00 – 17:00 Горохівське ВУЖКГФОП Супрун О.М.ФОП Пундик О.Л. м.Горохів:будиноквул.Б.Хмельницького3. ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-413 9:00 – 17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія с.Буркачі:вул.Лугова4. КТП-407 9:00 – 17:00 Мар`янівське СТСкригівська сільська радаФОП Шанковський І.І.КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"с.Скриголово: вул.Підберезна,вул.Світла,вул.Центральна1. 9:30-16:30с.Тишковичі, вул.Тишковичівська, провулок 42. 9:30-17:00с.Трубки, вул.Т. Шевченка,вул.Вереснева3. Л-3 від КТП-79 9:30-16:00 с.Грушів - частково4. Л 46-01 від Р-3 в ЗТП-69 до КР-7 9:30-17:00 ФОП ВакулаГімназія ТрубкиФО Ярчук Н.В.ФОП Матушевський В.А.ПрАТ "КИЇВСТАР" с.Трубки – повністю,с.Грушів – частково,с.Кучків - повністю5. РУ-0,4 ЗТП-2 9:30-17:00 ПрАТ "КИЇВСТАР "ПП МП "САНТЕХМОНТАЖ"ФОП Олійник М.А.ФОП ДМИТРУК Л.В.ФОП Гергеша О.М.ФОП Оксенюк М.І. смт.Іваничі, вул.Незалежності,вул.Дружби, вул.Грушевського,вул.Мічуріна, вул.Пекарська,вул.провулок Сонячний,вул.Дорошенко1. 1 .2.CШ-110 кВ ПС-110 Сошичне та ПЛ-110 кВ Вербка-Сошичне 09:00 - 17:00 с.Карасин, Карпилівка, Стобихівка, Радошинка, Сошичне, Запруддя. с.Карасин, Карпилівка, Стобихівка, Радошинка, Сошичне, Запруддя.2. ЗТП-17 09:00 - 17:00 Міжрайбаза, Ф.О.П.Лахай В., Букало М.,Гембік Г., Кот Р.А., Бар Кальвадос, Скоць О.З. м.К-Каширський вул.Давньоруська, Ватутіна(частково), Пушкіна(частково)3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-44 9:00 - 19:00 с.Воєгоще вул.Жовтнева4. ПЛ-0.4кВ Л-2 ЩТП-373 09:00- 17:00 с.Верхи вул.Варшава1.8:30-17:00смт.Цумань вул.Терешкової,вул.Корольова,вул.О.Кошового,вул.Незалежності,2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25132 8:30-17:00с.Суськвул.Миру,вул.1-го травня,вул.Киричука,вул.Ветеранів,вул.Гвардійська,3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Оликавул.І.Франка,вул.Довженка, (непарні)4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00с.Дідичівул.Л.Українки, буд. 1-4,6вул.Чехова, буд. 3-9,11,13вул.Миру, буд. 34-48,42авул.Польова, буд. (непарні) 7-25вул.8-го березня, буд. 1-61. ПС-35/10кВ«Сільце №74»ПС-35/10кВ«Поворськ №39» 9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"Велицька сільська радаГолобське споживче товариствоКовльське МТМОСелянське (фермерське) господарство "Колос"СТзОВ "Зоря"ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ФО Максимчук І.І.Св'ято - Різдво - Богородична громадаУПЦ с. ВелицькФОП Киденько О.М.ФОП Польчук А.Ф.ФОП Киденько О.М.РГ «Живоносне джерело» Українськоїправославної церквиФОП Топоровський О.Є.СТзОВ "Вежа"ПАТ "ВФ УКРАЇНА"Св'ято-Дмитрівська громада Українськоїправославної церкви с.ПідлісиФОП Киденько О.М.ФГ "Визвість"ФОП Філіпчук В.В.Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.УглиФОП Чих Василь ЯковичРелігійна громада ХВЄ п'ятидесятниківс.ПідріжжяПовурське споживче товариствоСв'ято-Михайлівська громада УПЦ с. ПідріжжяФОП Боймиструк Б.Г.Св'ято-Парасківська громада с.КашівкаФОП Кирилюк В.М.СільськогосподарчеСТзОВ "Заповіт"ПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Санько А.С.Поворська сільська радаПоворське СТСвято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада УПЦ с.КозлиничіСТзОВ "Пісочне"Св'ято-Михайлівська церква с.ПісочноТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ"ГАЛИЧИНА"ФОП Сінчук А.М.ФОП Дерев 'янчук Г.І.ФОП Мациборук М.С.Ковельське МТМОФО Гусак І.М.Голобська селищна радаФО Потапчук Т.В.СТзОВ ім. І.ФранкаПП "Імені Івана Франка"Товариство з обмеженоюТзОв "ВІРА-1"ФОП Санько А.С.СільськогосподарськеСТзОВ ім.ВасютиФОП Талашко М.Б.ПАТ "ВФ УКРАЇНА"Колодяжненська сільська радаФОП Гейко С.В.ПАТ "Київстар"Волинська дирекція АТ "Укрпошта"Св'ято-Троїцька РГ УПЦ Київського ПартіархатуФОП Ткачук Т.С.ФО Федчук О.С.Св'ято-Покровська РГ УПЦФОП Кошелюк М.Є.ФОП Дерев 'янчук Г.І.ФОП Луцкевич М.М.СОК "Черемшина"ТзОв "Тімбер Україна"ФОП Сахарук Н.В.ФОП Мілінчук А.С.ФОП Мушка Ю.С.ФОП Дерев 'янчук Г.І.Молитовний будинок євангеліськиххристиян-бабтистів с.КричевичіРелігійна громада Різдва Пресвятої Богородиціс.КричевичіСВК "Відродження"ФОП Гладишук С.В.ТзОВ "Відродження АГРО ЛТД"ФО Кубський В.Ф.ФГ "Хутір Милинка"ФОП Зінчук В.М.ФО Івасишин Р.І.Ковельська районна державна лікарняветеринарної медициниФОП Мартинюк О.С.ФОП Данилюк І.П.ФОП Гриценюк Л.Р.ФОП Федорук Г.Ю.ФОП Горайчук В.П.ПАТ "Дубномолоко"Свято-Покровська громадаУПЦ с. Поворськ МПСв'ято-Покровська релігійна громада УПЦКП с.ПовурськСТзОВ "Колос"ФОП Романчук А.В.КП " Волинський обласнийФтизіопульмонологічний медичний центр "Волинської обласної радиПАТ "Поворське РТП"ФОП Копанчук В.М.ФОП Басиста О.М.ФОП Ващук О.С.ФО Боровик Л.О.Ковельське СЛАТ "Тур"Квартирно-експлуатаційний відділ містаВолодимир-ВолинськийРелігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КПФОП Бахарєва Є.В.ТзОВ "Лістрансбуд"ФО Боровик В.В.ФО Лисиця О.Г.ФГ "Ставеччина"ФОП Дерев'янчук В.І.Велицька сільська радаФО Лук"янчук В.В.ТзОВ "В.Прометей"ФОП Коренга Л.О.с.Рудка Миринськас.Велицькс.Кухаріс.Сільцес.Підлісис.Арсеновичіс.Підріжжяс.Кашівкас.Козлиничіс.Пісочнес.Шкуратс.Байківціс.Радошинс.Луківкас.Гривяткис.Уховецькс.В.Ковельськас.Ломачанкас.Черемошнес.Кричевичіс.Скулинс.Поворськс.Озернес.Заячівкас.Ситовичіс.Підріжжяс.Світлес.Миринс.Кривлинс.Мельниця2. ПЛ-0,4кВ від ТП №109 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Луківська громада Української православної церквиГолобське споживче товариствоКовельське МТМОГолобська селищна радас.Великий Порськ3.ПЛ-0,4кВ ТП-328(А)9:00-17:00 Бар с.Любитів4. ПЛ-0,4кВ від ТП-1089:00-17:00 Ковельське спеціалізоване лісогосподарське приватне акціонерне товариство "Тур" с.Ситовичі5.ПЛ-10кВ Л. 39-05(від ЛР 528-до ТП-382)(КТП-382)9:00-17:00 Поворська сільська радаКовельське МТМО с.Світле,вул..Журавлина; вул..Центральна6.ПЛ-10кВ Л. 39-13(ТП-200; ТП-184; ТП-34(А); ТП-195; ТП-194; ТП-636; ТП-612; ТП-199; ТП-219; ТП-188; ТП-390; ТП-753 9:00-17:00 ФОП Зінчук В.МХутір «Милинка»Колодяжненська сільська РадаФОП Кошелюк М.ЄФОП Мілінчук А.СФОП Мушка Ю.СФОП Дерев 'янчук Г.ІМолитовний будинок євангеліськиххристиян-бабтистів с.КричевичіРелігійна громада Різдва Пресвятої Богородиціс.КричевичіПовурське споживче товариствоУправління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Колодяженської сільської радиВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"Волинська філіяКовельське МТМОСільськогосподарський виробничий кооператив"Відродження"ФОП Гладишук С.ВТзОВ "Відродження АГРО ЛТД"Сільськогосподарський виробничий кооператив"Відродження"ФО Кубський В.ФСільськогосподарське ТзОВ ім.ВасютиФОП Талашко М.БПАТ "ВФ УКРАЇНА" с.Скулинс.Кричевичіс.Уховецьк7. Л.2С(ТП-432; ТП-534(А); ТП-483 9:00-17:00 ФОП Кравчик Н.ВФО Тищук Т.ВРГ «Спасіння християн віри євангельської п’ятидесятниківФОП Булюк Н.ІФОП Малюта В.ТФОП Костюк Н.ФУКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської радиФОП СмітюхФОП Курчай Л.В м.Ковель вул.Левицького,вул Патріарха Мстислава1. КТП-23 9:00-14:00 с/р,школа Марковичі.фоп Кондратюк (м-н) с.Марковичі вул.Центральна2. КТП-15 13:00-17:00 територія ферми с.Крухиничі,п-ць Нерода(м-н) с.Крухиничівул. Луцька,вул.Загребельна3. КТП-22 9:00-17:00 територія ферми Марковичі с.Марковичі ферма4. ПЛ-10кВ Л51-03частково 9:00-17:00 с.Війниця:дит.садок, с/радафоп Хамуда кафе, м-н,п-ць Чмир м-н.с.Крухиничі школа.с.Павловичі школа с.Війниця(частково), Павловичі, Михайлівка5. ПЛ-10кВ Л22-05 9:00-17:00 Пятикори свино-комплекс.с.Дорогиничі школа,дит.садок, п-ць Мельник м-н,п-ць Прокопчук м-н,п-ць Козак майстерня,п-ць Свиріпа корівник,ФГ АГРО-БРФ,ТзОВ Зібо с.Дорогиничі частково, Н.Цевеличі, смт.Локачі вул.Горелова1. 09:00-17:00Барва-СамоцвітПП Стасюк.ФВолиньзерно (Вілія)1. ПЛ-10 Л-67-02 від к.4 ЗТП-488, ЗТП-488 9:30-17:00 ТзОВ "УКРТАУЕР" – станціяВол. держ сг досл станція іституту СГ Зах. Полісся – тракторний парк, картоплесховище, лабораторія, корпусДП"ЕДГ"ЕЛІТА" – тракторна бригада, МТФ №1ФОП Крачковський В.М. – будинок рибалкиТзОВ"РибгоспРокині – дільницяФОП Гордієнко С.С. – магазинЦерква смт.РокиніТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" – АЗС №20 с.Брищесмт Рокині: дитсадок, школа, КНСсмт Рокині, вул.Рибхозна, Шевченка, Л.Українки, Б.Хмельницького, Норільська, Весела, Мічурінас. Брище, вул.Ковельська2. КТП-45 10:00-17:00 ФОП Войтюк В.Є. - бар с.Зміїнець, вул.Луцька, Набережна1. 9:00-18:00 Магазини, Школа с.Машів2. ПЛ-04 КТП-554 9:00-18:00 Магазини с.Пульмо3. КТП-529 9:00-18:00 с.Пулемець4. КТП-410 9:00-18:00 Магазини с.Пулемець5. КТП-17 9:00-18:00 Магазини, школа, садік с.Бірки6. ПЛ-04 КТП-281 9:00-18:00 Магазини смт.Шацьк вул.Л.Українки, В.Стуса.1 ПЛ-10 кВ Л-10-04 10:00-17:00 ДП «Любешівагроліс»; ТзОВ Любешівліспром»; «Волиньгаз»; АЗС ;КРРТ; ФОП Михайлюк Г.О.Магазини; Церква; ФАП; Клуб; Контора с.р.; смт.Любешів (Частково вул.Незалежності)с.Воля Любешівська(Частково)2 ЩТП-337 10:00-17:00 Побут с.Хутомир (Частково)3 ПЛ-10кВ Л-10-05 від ПС 110 Любешів до ЗТП-247 10:00-17:00 Станція Київстар; ФОП Качула СТО; Лайф; ФОП Домальчук стоянка; ФОП Мартинчук майстерня; Бойня; ФОП Бартошик пилорама; ФОП Хвесик М.С. Склад; ФОП Пугач М.О. Паливний склад; ФОП Швайко О.П. Пилорама; Міжгосподарський комбікормовий завод; смт.Любешів (Частково )1. 10:00-17:00 КТП-176, с Ничогівка - ФОП Лобацький В.П. (майстерня).КТП-180, с. Тельчі - ФОП Новак Володимир Олексійович (комора).КТП-181 - ДП"Колківське лісове господарство" (лісозавод).КТП-183, с. Заріччя - ФОП Чміль Вячеслав Миколайович (корівник).КТП-184.КТП-186, с. Велика Осниця.КТП-187 - Куликовицьке споживче товариство (магазин, торгівельний ларьок).КТП-213 - Сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Куликовицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Ярошик Микола Миколайович (магазин з кав’ярнею), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Киришко Л.Д. (ларьок), ФОП Огребчук І.М. (магазин), ФОП Зінчук Ю.Р. (ларьок), ФОП Рожко А.Є.КТП-241, с. Мала Осниця - Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Огребчук І.М. (ларьок), Великоосницька сільська рада (клуб), ФОП Кв"ятковська Людмила Дмитрівна (ларьок).КТП-258, с. Тельчі - Куликовицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти )школа).КТП-259 - Красновільська сільська рада (клуб), ФОП Жданюк І.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-263, с. Велика Осниця - ДП"Колківське лісове господарство" (лісництво).КТП-313 - Великоосницька сільська рада (пожежне депо), ФОП Чміль Вячеслав Миколайович (пилорама), ФОП Кучмик О.В. (магазин).КТП-342, с. Заріччя - Куликовицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Зарубич Оксана Іванівна (магазин, Дім молитви), Маневицький РЦПМСД (ФАП).ЗТП-399, с. Велика Осниця - Великоосницька сільська рада (дитячий садок), Районний відділ освіти (школа).КТП-445, с. Тельчі - ФОП Чміль В.В. (магазин-кафе).КТП-489, с. Велика Осниця - ФО Басараб Ілля Ярославович (корівник).ЩТП-492.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 10:00-17:00 Сільська рада (пожежне депо), ФОП Чміль Вячеслав Миколайович (пилорама), ФОП Кучмик О.В. (магазин). с.Велика Осниця.3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с.Старий Чорторійськ.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-320, Л-3. 10:00-17:00 с.Боровичі.5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-260, Л-4. 10:00-17:00 Автостанція, Саворона Н.О. (Аптека) смт. Маневичі.вул. Луцька.1. 09:00-17:00м.Нововолинськ:вул.Л Українки 15-27,35-43,20-22,28а-50 Полуботка 19-29 Ціалковського18,20 Дольна 1а-1г,2а-2г Глінки Павлова3-37 Л Українки 14,6,8 Попова 1-14,18-242. ПЛ-0,4 кВ Л-3 Л-4ТП-23 09:00-17:00 м Нововолинськ вул Паркова Філатова1-19,2-22 Попова15-19 Л Українки1-13, 2-18 І Франка 1-29, 2-12б, 14а-32 Павлова 1,23.ПЛ-04 кВ Л-4 Л-6ТП-23 09:00-17:00 М Нововолинськ вул Жуковського12а-28,29-43,19 Дольна 2-16,1-19 Я Мудрого Йіалковського22-32,23-27 Ватутіна Жуковського1-27б, 2-12 Л Українки 24-28б5 ЗТП-316 10:00-15:00 ПМК-8, Фізична особа- підприємець Кокалюк Юрій Миколайович, М-н "Колібріс" Ратнесмт Ратне, вул. Центральна, буд.80. с.м.т. Ратне вул. Центральна, Нова.6 Л-1 КТП-14 10:00-17:00 с. Вужиськ1. ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М., магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна,Хабаровська2. КТП-36289 9:00-17:00 с.Вітоніж, ФОП Верезій А.Л., торговий кіоск с.Вітоніж, вул.1 Травня, Миру3. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна4. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова5. КТП-36200 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузняФОП Марчук Ю.С. магазинКЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП6. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш7. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова8. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище ЦеркваПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,9. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,10. ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)11. ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова12. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)13. ПЛ-0,4кВ ТП-36262 9:00-17:00 Фермерське господарство "ЛІЛІ-ЛАЙН" с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,14. ПЛ-0,4кВ ТП-36054 9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазин. с.Духче, вул.Жовтнева, Тиха, Травнева, Миру, Набережна1. 10:00-17:00с.Дубечне вул,Робітнича, Молодіжна2 Л-48-01відЛР-6 10:00-17:00 ПП-Шух(Магазин),Дит.садок. с.Мизово вул:Секунська, Ковельська, Б.Хмельницького, Л,Українки, Куптія, 1го Травня, Шевченка.3 ЗТП-188 10:00-17:00 СВК-Волинь с.Глухи вул:Денисова1. 10:00-16:30 ВСАТ «Срібниця» - пилорама, дім молитви, ФОП Вакулюк – тоговий кіоск, ГРП, РТМР «Тур»- база відпочинку, ТРСТ- магазин, ФОП Лівошук О.М.- магазин, Соловичівська с/р – дит.садок, клуб, школа, їдальня, церква, ФАП, СКЗ ФГ «Волиньагрохолдинг»-пилорама, тр.бригада, СКЗ, ФОП Вітрук - магазин с.Обеніжі, Соловичі, Бобли2. ПЛ-0,4кВКТП-6 10:00-12:00 Кульчинська с/р – клуб, ФОП Хомик - магазин с.Мировичі3. ПЛ-0,4кВКТП-7 12:00-14:00 Дольська с/р – адмінприміщення, ФОП Вакулюк І.С.- магазин, церква с.Дольськ4. ПЛ-0,4кВКТП-9 12:00-17:00 СГПП «Надія»- тр.бр. с.Дольськ5. ПЛ-0,4кВКТП-323Л-2 10:00-14:00 ФОП Шклярук – магазин, Аптека, СВК « Дружба»- контора, ГРП с.Купичів вул.Незележності6. ПЛ-0,4кВЩТП-247Л-4 10:00-15:00 с.м.т.Луків вул.Польова