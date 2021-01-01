Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 23 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м.Вол.-Волинський АЗС «WOG», гурт. КІОПАК, автомийка вул, Устилузька, бар Зоряний ,СТО Автотема. м.Вол.-Волинський вул.Устилузька 121-177; вул. Туполева, Федорівська, Стефанівська, Мономаха с.Федорівка вул. Володимирська, Набережна,
2. ПЛ-0.4 Л-1 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 3-21; 18-24
3. ПЛ-0.4 Л-2 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 29-45; 50-54
4. ПЛ-0.4 Л-1,2,3 від КТП-328 09:00-17:00 с.Черників повністю
5. ПЛ-0.4 Л-2 від КТП-385 09:00-17:00 с.Хворостів вул,Східна, Базалія
6. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-67 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський кіоск Хлібозаводу №7,
м-н Продукти, кіоск ПП Універсам, м-н Обрій, вул. Ковельська м-н Секон хенд м.Вол.-Волинський вул.Сагайдачного 11-73,6-72; Павлова 29
7. ПЛ-10 Л-03-04 09:00-17:00 с.Лудин, Амбуків
(частково)
8. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-13 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський Міськвідділ поліції, відділ поліції охорони, муз. школа, Св. Успенський собор, аптека вул.Данила Галицького м.Вол.-Волинський
вул.Кн. Мстислава, Соборна,
Кн. Всеволода, Сокальська, Садова,
Кн. Романа 7-9; Данила Галицького 8-10;
9. ПЛ-0,4 Л-12 від ЗТП-13 09:00-17:00 ДІКЗ «Стародавній Володимир», Єпархіальне управління. м.Вол.-Волинський
вул.Підзамче
10. ПЛ-10 Л-01-06 від ЛР-68, ЛР-164 до ЛР-151, 154 09:00-17:00 с.Зимно (частково)
Горохівський район
1. 9:00 – 13:00
ФОП Якубчук В.Ф.
смт.Мар'янівка:
вул.Полянка,
вул.Шевченка
вул.Лесі Українки
2. ЗТП-279 13:00 – 17:00 Горохівське ВУЖКГ
ФОП Супрун О.М.
ФОП Пундик О.Л. м.Горохів:
будинок
вул.Б.Хмельницького
3. ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-413 9:00 – 17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія с.Буркачі:
вул.Лугова
4. КТП-407 9:00 – 17:00 Мар`янівське СТ
Скригівська сільська рада
ФОП Шанковський І.І.
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
с.Скриголово: вул.Підберезна,
вул.Світла,
вул.Центральна
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Тишковичі, вул.Тишковичівська, провулок 4
2. 9:30-17:00
с.Трубки, вул.Т. Шевченка,
вул.Вереснева
3. Л-3 від КТП-79 9:30-16:00 с.Грушів - частково
4. Л 46-01 від Р-3 в ЗТП-69 до КР-7 9:30-17:00 ФОП Вакула
Гімназія Трубки
ФО Ярчук Н.В.
ФОП Матушевський В.А.
ПрАТ "КИЇВСТАР" с.Трубки – повністю,
с.Грушів – частково,
с.Кучків - повністю
5. РУ-0,4 ЗТП-2 9:30-17:00 ПрАТ "КИЇВСТАР "
ПП МП "САНТЕХМОНТАЖ"
ФОП Олійник М.А.
ФОП ДМИТРУК Л.В.
ФОП Гергеша О.М.
ФОП Оксенюк М.І. смт.Іваничі, вул.Незалежності,
вул.Дружби, вул.Грушевського,
вул.Мічуріна, вул.Пекарська,
вул.провулок Сонячний,
вул.Дорошенко
Камінь-Каширський район
1. 1 .2.CШ-110 кВ ПС-110 Сошичне та ПЛ-110 кВ Вербка-Сошичне 09:00 - 17:00 с.Карасин, Карпилівка, Стобихівка, Радошинка, Сошичне, Запруддя. с.Карасин, Карпилівка, Стобихівка, Радошинка, Сошичне, Запруддя.
2. ЗТП-17 09:00 - 17:00 Міжрайбаза, Ф.О.П.Лахай В., Букало М.,
Гембік Г., Кот Р.А., Бар Кальвадос, Скоць О.З. м.К-Каширський вул.Давньоруська, Ватутіна(частково), Пушкіна(частково)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-44 9:00 - 19:00 с.Воєгоще вул.Жовтнева
4. ПЛ-0.4кВ Л-2 ЩТП-373 09:00- 17:00 с.Верхи вул.Варшава
Ківерцівський район
1.8:30-17:00
смт.Цумань вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25132 8:30-17:00
с.Суськ
вул.Миру,
вул.1-го травня,
вул.Киричука,
вул.Ветеранів,
вул.Гвардійська,
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Олика
вул.І.Франка,
вул.Довженка, (непарні)
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00
с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
Ковельський район
1. ПС-35/10кВ
«Сільце №74»
ПС-35/10кВ
«Поворськ №39» 9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковльське МТМО
Селянське (фермерське) господарство "Колос"
СТзОВ "Зоря"
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФО Максимчук І.І.
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
ФОП Киденько О.М.
ФОП Польчук А.Ф.
ФОП Киденько О.М.
РГ «Живоносне джерело» Української
православної церкви
ФОП Топоровський О.Є.
СТзОВ "Вежа"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Св'ято-Дмитрівська громада Української
православної церкви с.Підліси
ФОП Киденько О.М.
ФГ "Визвість"
ФОП Філіпчук В.В.
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли
ФОП Чих Василь Якович
Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників
с.Підріжжя
Повурське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Боймиструк Б.Г.
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М.
Сільськогосподарче
СТзОВ "Заповіт"
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Санько А.С.
Поворська сільська рада
Поворське СТ
Свято-Хресто-Воздвиженсь
ка релігійна громада УПЦ с.Козлиничі
СТзОВ "Пісочне"
Св'ято-Михайлівська церква с.Пісочно
ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ"ГАЛИЧИНА"
ФОП Сінчук А.М.
ФОП Дерев 'янчук Г.І.
ФОП Мациборук М.С.
Ковельське МТМО
ФО Гусак І.М.
Голобська селищна рада
ФО Потапчук Т.В.
СТзОВ ім. І.Франка
ПП "Імені Івана Франка"
Товариство з обмеженою
ТзОв "ВІРА-1"
ФОП Санько А.С.
Сільськогосподарське
СТзОВ ім.Васюти
ФОП Талашко М.Б.
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Колодяжненська сільська рада
ФОП Гейко С.В.
ПАТ "Київстар"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Св'ято-Троїцька РГ УПЦ Київського Партіархату
ФОП Ткачук Т.С.
ФО Федчук О.С.
Св'ято-Покровська РГ УПЦ
ФОП Кошелюк М.Є.
ФОП Дерев 'янчук Г.І.
ФОП Луцкевич М.М.
СОК "Черемшина"
ТзОв "Тімбер Україна"
ФОП Сахарук Н.В.
ФОП Мілінчук А.С.
ФОП Мушка Ю.С.
ФОП Дерев 'янчук Г.І.
Молитовний будинок євангеліських
християн-бабтистів с.Кричевичі
Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці
с.Кричевичі
СВК "Відродження"
ФОП Гладишук С.В.
ТзОВ "Відродження АГРО ЛТД"
ФО Кубський В.Ф.
ФГ "Хутір Милинка"
ФОП Зінчук В.М.
ФО Івасишин Р.І.
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
ФОП Мартинюк О.С.
ФОП Данилюк І.П.
ФОП Гриценюк Л.Р.
ФОП Федорук Г.Ю.
ФОП Горайчук В.П.
ПАТ "Дубномолоко"
Свято-Покровська громада
УПЦ с. Поворськ МП
Св'ято-Покровська релігійна громада УПЦ
КП с.Повурськ
СТзОВ "Колос"
ФОП Романчук А.В.
КП " Волинський обласний
Фтизіопульмонологічний медичний центр "
Волинської обласної ради
ПАТ "Поворське РТП"
ФОП Копанчук В.М.
ФОП Басиста О.М.
ФОП Ващук О.С.
ФО Боровик Л.О.
Ковельське СЛАТ "Тур"
Квартирно-експлуатаційний відділ міста
Володимир-Волинський
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КП
ФОП Бахарєва Є.В.
ТзОВ "Лістрансбуд"
ФО Боровик В.В.
ФО Лисиця О.Г.
ФГ "Ставеччина"
ФОП Дерев'янчук В.І.
Велицька сільська рада
ФО Лук"янчук В.В.
ТзОВ "В.Прометей"
ФОП Коренга Л.О.
с.Рудка Миринська
с.Велицьк
с.Кухарі
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсеновичі
с.Підріжжя
с.Кашівка
с.Козлиничі
с.Пісочне
с.Шкурат
с.Байківці
с.Радошин
с.Луківка
с.Гривятки
с.Уховецьк
с.В.Ковельська
с.Ломачанка
с.Черемошне
с.Кричевичі
с.Скулин
с.Поворськ
с.Озерне
с.Заячівка
с.Ситовичі
с.Підріжжя
с.Світле
с.Мирин
с.Кривлин
с.Мельниця
2. ПЛ-0,4кВ від ТП №109 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада
с.Великий Порськ
3.
ПЛ-0,4кВ ТП-328(А)
9:00-17:00 Бар с.Любитів
4. ПЛ-0,4кВ від ТП-108
9:00-17:00 Ковельське спеціалізоване лісогосподарське приватне акціонерне товариство "Тур" с.Ситовичі
5.
ПЛ-10кВ Л. 39-05
(від ЛР 528-до ТП-382)
(КТП-382)
9:00-17:00 Поворська сільська рада
Ковельське МТМО с.Світле,вул..Журавлина; вул..Центральна
6.
ПЛ-10кВ Л. 39-13
(ТП-200; ТП-184; ТП-34(А); ТП-195; ТП-194; ТП-636; ТП-612; ТП-199; ТП-219; ТП-188; ТП-390; ТП-753 9:00-17:00 ФОП Зінчук В.М
Хутір «Милинка»
Колодяжненська сільська Рада
ФОП Кошелюк М.Є
ФОП Мілінчук А.С
ФОП Мушка Ю.С
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Молитовний будинок євангеліських
християн-бабтистів с.Кричевичі
Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці
с.Кричевичі
Повурське споживче товариство
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Колодяженської сільської ради
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
Ковельське МТМО
Сільськогосподарський виробничий кооператив
"Відродження"
ФОП Гладишук С.В
ТзОВ "Відродження АГРО ЛТД"
Сільськогосподарський виробничий кооператив
"Відродження"
ФО Кубський В.Ф
Сільськогосподарське ТзОВ ім.Васюти
ФОП Талашко М.Б
ПАТ "ВФ УКРАЇНА" с.Скулин
с.Кричевичі
с.Уховецьк
7. Л.2С
(ТП-432; ТП-534(А); ТП-483 9:00-17:00 ФОП Кравчик Н.В
ФО Тищук Т.В
РГ «Спасіння християн віри євангельської п’ятидесятників
ФОП Булюк Н.І
ФОП Малюта В.Т
ФОП Костюк Н.Ф
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
ФОП Смітюх
ФОП Курчай Л.В м.Ковель вул.Левицького,
вул Патріарха Мстислава
Локачинський район
1. КТП-23 9:00-14:00 с/р,школа Марковичі.
фоп Кондратюк (м-н) с.Марковичі вул.Центральна
2. КТП-15 13:00-17:00 територія ферми с.Крухиничі,п-ць Нерода(м-н) с.Крухиничівул. Луцька,
вул.Загребельна
3. КТП-22 9:00-17:00 територія ферми Марковичі с.Марковичі ферма
4. ПЛ-10кВ Л51-03частково 9:00-17:00 с.Війниця:дит.садок, с/радафоп Хамуда кафе, м-н,
п-ць Чмир м-н.
с.Крухиничі школа.
с.Павловичі школа с.Війниця(частково), Павловичі, Михайлівка
5. ПЛ-10кВ Л22-05 9:00-17:00 Пятикори свино-комплекс.
с.Дорогиничі школа,дит.садок, п-ць Мельник м-н,
п-ць Прокопчук м-н,
п-ць Козак майстерня,
п-ць Свиріпа корівник,
ФГ АГРО-БРФ,
ТзОВ Зібо с.Дорогиничі частково, Н.Цевеличі, смт.Локачі вул.Горелова
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Барва-Самоцвіт
ПП Стасюк.Ф
Волиньзерно (Вілія)
Луцький район
1. ПЛ-10 Л-67-02 від к.4 ЗТП-488, ЗТП-488 9:30-17:00 ТзОВ "УКРТАУЕР" – станція
Вол. держ сг досл станція іституту СГ Зах. Полісся – тракторний парк, картоплесховище, лабораторія, корпус
ДП"ЕДГ"ЕЛІТА" – тракторна бригада, МТФ №1
ФОП Крачковський В.М. – будинок рибалки
ТзОВ"РибгоспРокині – дільниця
ФОП Гордієнко С.С. – магазин
Церква смт.Рокині
ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" – АЗС №20 с.Брище
смт Рокині: дитсадок, школа, КНС
смт Рокині, вул.Рибхозна, Шевченка, Л.Українки, Б.Хмельницького, Норільська, Весела, Мічуріна
с. Брище, вул.Ковельська
2. КТП-45 10:00-17:00 ФОП Войтюк В.Є. - бар с.Зміїнець, вул.Луцька, Набережна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-18:00 Магазини, Школа с.Машів
2. ПЛ-04 КТП-554 9:00-18:00 Магазини с.Пульмо
3. КТП-529 9:00-18:00 с.Пулемець
4. КТП-410 9:00-18:00 Магазини с.Пулемець
5. КТП-17 9:00-18:00 Магазини, школа, садік с.Бірки
6. ПЛ-04 КТП-281 9:00-18:00 Магазини смт.Шацьк вул.Л.Українки, В.Стуса.
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-10-04 10:00-17:00 ДП «Любешівагроліс»; ТзОВ Любешівліспром»; «Волиньгаз»; АЗС ;КРРТ; ФОП Михайлюк Г.О.
Магазини; Церква; ФАП; Клуб; Контора с.р.; смт.Любешів (Частково вул.Незалежності)
с.Воля Любешівська(Частково)
2 ЩТП-337 10:00-17:00 Побут с.Хутомир (Частково)
3 ПЛ-10кВ Л-10-05 від ПС 110 Любешів до ЗТП-247 10:00-17:00 Станція Київстар; ФОП Качула СТО; Лайф; ФОП Домальчук стоянка; ФОП Мартинчук майстерня; Бойня; ФОП Бартошик пилорама; ФОП Хвесик М.С. Склад; ФОП Пугач М.О. Паливний склад; ФОП Швайко О.П. Пилорама; Міжгосподарський комбікормовий завод; смт.Любешів (Частково )
Маневицький район
1. 10:00-17:00 КТП-176, с Ничогівка - ФОП Лобацький В.П. (майстерня).
КТП-180, с. Тельчі - ФОП Новак Володимир Олексійович (комора).
КТП-181 - ДП"Колківське лісове господарство" (лісозавод).
КТП-183, с. Заріччя - ФОП Чміль Вячеслав Миколайович (корівник).
КТП-184.
КТП-186, с. Велика Осниця.
КТП-187 - Куликовицьке споживче товариство (магазин, торгівельний ларьок).
КТП-213 - Сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Куликовицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Ярошик Микола Миколайович (магазин з кав’ярнею), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Киришко Л.Д. (ларьок), ФОП Огребчук І.М. (магазин), ФОП Зінчук Ю.Р. (ларьок), ФОП Рожко А.Є.
КТП-241, с. Мала Осниця - Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Огребчук І.М. (ларьок), Великоосницька сільська рада (клуб), ФОП Кв"ятковська Людмила Дмитрівна (ларьок).
КТП-258, с. Тельчі - Куликовицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти )школа).
КТП-259 - Красновільська сільська рада (клуб), ФОП Жданюк І.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-263, с. Велика Осниця - ДП"Колківське лісове господарство" (лісництво).
КТП-313 - Великоосницька сільська рада (пожежне депо), ФОП Чміль Вячеслав Миколайович (пилорама), ФОП Кучмик О.В. (магазин).
КТП-342, с. Заріччя - Куликовицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Зарубич Оксана Іванівна (магазин, Дім молитви), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
ЗТП-399, с. Велика Осниця - Великоосницька сільська рада (дитячий садок), Районний відділ освіти (школа).
КТП-445, с. Тельчі - ФОП Чміль В.В. (магазин-кафе).
КТП-489, с. Велика Осниця - ФО Басараб Ілля Ярославович (корівник).
ЩТП-492.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 10:00-17:00 Сільська рада (пожежне депо), ФОП Чміль Вячеслав Миколайович (пилорама), ФОП Кучмик О.В. (магазин). с.Велика Осниця.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с.Старий Чорторійськ.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-320, Л-3. 10:00-17:00 с.Боровичі.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-260, Л-4. 10:00-17:00 Автостанція, Саворона Н.О. (Аптека) смт. Маневичі.
вул. Луцька.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ:
вул.Л Українки 15-27,35-43,20-22,28а-50 Полуботка 19-29 Ціалковського18,20 Дольна 1а-1г,2а-2г Глінки Павлова3-37 Л Українки 14,6,8 Попова 1-14,18-24
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 Л-4
ТП-23 09:00-17:00 м Нововолинськ вул Паркова Філатова1-19,2-22 Попова15-19 Л Українки1-13, 2-18 І Франка 1-29, 2-12б, 14а-32 Павлова 1,2
3.
ПЛ-04 кВ Л-4 Л-6
ТП-23 09:00-17:00 М Нововолинськ вул Жуковського12а-28,29-43,19 Дольна 2-16,1-19 Я Мудрого Йіалковського22-32,23-27 Ватутіна Жуковського1-27б, 2-12 Л Українки 24-28б
Ратнівський район
5 ЗТП-316 10:00-15:00 ПМК-8, Фізична особа- підприємець Кокалюк Юрій Миколайович, М-н "Колібріс" Ратне
смт Ратне, вул. Центральна, буд.80. с.м.т. Ратне вул. Центральна, Нова.
6 Л-1 КТП-14 10:00-17:00 с. Вужиськ
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М., магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна,
Хабаровська
2. КТП-36289 9:00-17:00 с.Вітоніж, ФОП Верезій А.Л., торговий кіоск с.Вітоніж, вул.1 Травня, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова
5. КТП-36200 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузня
ФОП Марчук Ю.С. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
7. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
9. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,
10. ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)
11. ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
12. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36262 9:00-17:00 Фермерське господарство "ЛІЛІ-ЛАЙН" с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,
14. ПЛ-0,4кВ ТП-36054 9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазин. с.Духче, вул.Жовтнева, Тиха, Травнева, Миру, Набережна
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Дубечне вул,Робітнича, Молодіжна
2 Л-48-01відЛР-6 10:00-17:00 ПП-Шух(Магазин),Дит.садок. с.Мизово вул:Секунська, Ковельська, Б.Хмельницького, Л,Українки, Куптія, 1го Травня, Шевченка.
3 ЗТП-188 10:00-17:00 СВК-Волинь с.Глухи вул:Денисова
Турійський район
1. 10:00-16:30 ВСАТ «Срібниця» - пилорама, дім молитви, ФОП Вакулюк – тоговий кіоск, ГРП, РТМР «Тур»- база відпочинку, ТРСТ- магазин, ФОП Лівошук О.М.- магазин, Соловичівська с/р – дит.садок, клуб, школа, їдальня, церква, ФАП, СКЗ ФГ «Волиньагрохолдинг»-пилорама, тр.бригада, СКЗ, ФОП Вітрук - магазин с.Обеніжі, Соловичі, Бобли
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-6 10:00-12:00 Кульчинська с/р – клуб, ФОП Хомик - магазин с.Мировичі
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-7 12:00-14:00 Дольська с/р – адмінприміщення, ФОП Вакулюк І.С.- магазин, церква с.Дольськ
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-9 12:00-17:00 СГПП «Надія»- тр.бр. с.Дольськ
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-323Л-2 10:00-14:00 ФОП Шклярук – магазин, Аптека, СВК « Дружба»- контора, ГРП с.Купичів вул.Незележності
6. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-247Л-4 10:00-15:00 с.м.т.Луків вул.Польова
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м.Вол.-Волинський АЗС «WOG», гурт. КІОПАК, автомийка вул, Устилузька, бар Зоряний ,СТО Автотема. м.Вол.-Волинський вул.Устилузька 121-177; вул. Туполева, Федорівська, Стефанівська, Мономаха с.Федорівка вул. Володимирська, Набережна,
2. ПЛ-0.4 Л-1 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 3-21; 18-24
3. ПЛ-0.4 Л-2 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 29-45; 50-54
4. ПЛ-0.4 Л-1,2,3 від КТП-328 09:00-17:00 с.Черників повністю
5. ПЛ-0.4 Л-2 від КТП-385 09:00-17:00 с.Хворостів вул,Східна, Базалія
6. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-67 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський кіоск Хлібозаводу №7,
м-н Продукти, кіоск ПП Універсам, м-н Обрій, вул. Ковельська м-н Секон хенд м.Вол.-Волинський вул.Сагайдачного 11-73,6-72; Павлова 29
7. ПЛ-10 Л-03-04 09:00-17:00 с.Лудин, Амбуків
(частково)
8. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-13 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський Міськвідділ поліції, відділ поліції охорони, муз. школа, Св. Успенський собор, аптека вул.Данила Галицького м.Вол.-Волинський
вул.Кн. Мстислава, Соборна,
Кн. Всеволода, Сокальська, Садова,
Кн. Романа 7-9; Данила Галицького 8-10;
9. ПЛ-0,4 Л-12 від ЗТП-13 09:00-17:00 ДІКЗ «Стародавній Володимир», Єпархіальне управління. м.Вол.-Волинський
вул.Підзамче
10. ПЛ-10 Л-01-06 від ЛР-68, ЛР-164 до ЛР-151, 154 09:00-17:00 с.Зимно (частково)
Горохівський район
1. 9:00 – 13:00
ФОП Якубчук В.Ф.
смт.Мар'янівка:
вул.Полянка,
вул.Шевченка
вул.Лесі Українки
2. ЗТП-279 13:00 – 17:00 Горохівське ВУЖКГ
ФОП Супрун О.М.
ФОП Пундик О.Л. м.Горохів:
будинок
вул.Б.Хмельницького
3. ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-413 9:00 – 17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія с.Буркачі:
вул.Лугова
4. КТП-407 9:00 – 17:00 Мар`янівське СТ
Скригівська сільська рада
ФОП Шанковський І.І.
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
с.Скриголово: вул.Підберезна,
вул.Світла,
вул.Центральна
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Тишковичі, вул.Тишковичівська, провулок 4
2. 9:30-17:00
с.Трубки, вул.Т. Шевченка,
вул.Вереснева
3. Л-3 від КТП-79 9:30-16:00 с.Грушів - частково
4. Л 46-01 від Р-3 в ЗТП-69 до КР-7 9:30-17:00 ФОП Вакула
Гімназія Трубки
ФО Ярчук Н.В.
ФОП Матушевський В.А.
ПрАТ "КИЇВСТАР" с.Трубки – повністю,
с.Грушів – частково,
с.Кучків - повністю
5. РУ-0,4 ЗТП-2 9:30-17:00 ПрАТ "КИЇВСТАР "
ПП МП "САНТЕХМОНТАЖ"
ФОП Олійник М.А.
ФОП ДМИТРУК Л.В.
ФОП Гергеша О.М.
ФОП Оксенюк М.І. смт.Іваничі, вул.Незалежності,
вул.Дружби, вул.Грушевського,
вул.Мічуріна, вул.Пекарська,
вул.провулок Сонячний,
вул.Дорошенко
Камінь-Каширський район
1. 1 .2.CШ-110 кВ ПС-110 Сошичне та ПЛ-110 кВ Вербка-Сошичне 09:00 - 17:00 с.Карасин, Карпилівка, Стобихівка, Радошинка, Сошичне, Запруддя. с.Карасин, Карпилівка, Стобихівка, Радошинка, Сошичне, Запруддя.
2. ЗТП-17 09:00 - 17:00 Міжрайбаза, Ф.О.П.Лахай В., Букало М.,
Гембік Г., Кот Р.А., Бар Кальвадос, Скоць О.З. м.К-Каширський вул.Давньоруська, Ватутіна(частково), Пушкіна(частково)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-44 9:00 - 19:00 с.Воєгоще вул.Жовтнева
4. ПЛ-0.4кВ Л-2 ЩТП-373 09:00- 17:00 с.Верхи вул.Варшава
Ківерцівський район
1.8:30-17:00
смт.Цумань вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25132 8:30-17:00
с.Суськ
вул.Миру,
вул.1-го травня,
вул.Киричука,
вул.Ветеранів,
вул.Гвардійська,
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Олика
вул.І.Франка,
вул.Довженка, (непарні)
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00
с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
Ковельський район
1. ПС-35/10кВ
«Сільце №74»
ПС-35/10кВ
«Поворськ №39» 9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковльське МТМО
Селянське (фермерське) господарство "Колос"
СТзОВ "Зоря"
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФО Максимчук І.І.
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
ФОП Киденько О.М.
ФОП Польчук А.Ф.
ФОП Киденько О.М.
РГ «Живоносне джерело» Української
православної церкви
ФОП Топоровський О.Є.
СТзОВ "Вежа"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Св'ято-Дмитрівська громада Української
православної церкви с.Підліси
ФОП Киденько О.М.
ФГ "Визвість"
ФОП Філіпчук В.В.
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли
ФОП Чих Василь Якович
Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників
с.Підріжжя
Повурське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Боймиструк Б.Г.
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М.
Сільськогосподарче
СТзОВ "Заповіт"
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Санько А.С.
Поворська сільська рада
Поворське СТ
Свято-Хресто-Воздвиженсь
ка релігійна громада УПЦ с.Козлиничі
СТзОВ "Пісочне"
Св'ято-Михайлівська церква с.Пісочно
ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ"ГАЛИЧИНА"
ФОП Сінчук А.М.
ФОП Дерев 'янчук Г.І.
ФОП Мациборук М.С.
Ковельське МТМО
ФО Гусак І.М.
Голобська селищна рада
ФО Потапчук Т.В.
СТзОВ ім. І.Франка
ПП "Імені Івана Франка"
Товариство з обмеженою
ТзОв "ВІРА-1"
ФОП Санько А.С.
Сільськогосподарське
СТзОВ ім.Васюти
ФОП Талашко М.Б.
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Колодяжненська сільська рада
ФОП Гейко С.В.
ПАТ "Київстар"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Св'ято-Троїцька РГ УПЦ Київського Партіархату
ФОП Ткачук Т.С.
ФО Федчук О.С.
Св'ято-Покровська РГ УПЦ
ФОП Кошелюк М.Є.
ФОП Дерев 'янчук Г.І.
ФОП Луцкевич М.М.
СОК "Черемшина"
ТзОв "Тімбер Україна"
ФОП Сахарук Н.В.
ФОП Мілінчук А.С.
ФОП Мушка Ю.С.
ФОП Дерев 'янчук Г.І.
Молитовний будинок євангеліських
християн-бабтистів с.Кричевичі
Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці
с.Кричевичі
СВК "Відродження"
ФОП Гладишук С.В.
ТзОВ "Відродження АГРО ЛТД"
ФО Кубський В.Ф.
ФГ "Хутір Милинка"
ФОП Зінчук В.М.
ФО Івасишин Р.І.
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
ФОП Мартинюк О.С.
ФОП Данилюк І.П.
ФОП Гриценюк Л.Р.
ФОП Федорук Г.Ю.
ФОП Горайчук В.П.
ПАТ "Дубномолоко"
Свято-Покровська громада
УПЦ с. Поворськ МП
Св'ято-Покровська релігійна громада УПЦ
КП с.Повурськ
СТзОВ "Колос"
ФОП Романчук А.В.
КП " Волинський обласний
Фтизіопульмонологічний медичний центр "
Волинської обласної ради
ПАТ "Поворське РТП"
ФОП Копанчук В.М.
ФОП Басиста О.М.
ФОП Ващук О.С.
ФО Боровик Л.О.
Ковельське СЛАТ "Тур"
Квартирно-експлуатаційний відділ міста
Володимир-Волинський
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КП
ФОП Бахарєва Є.В.
ТзОВ "Лістрансбуд"
ФО Боровик В.В.
ФО Лисиця О.Г.
ФГ "Ставеччина"
ФОП Дерев'янчук В.І.
Велицька сільська рада
ФО Лук"янчук В.В.
ТзОВ "В.Прометей"
ФОП Коренга Л.О.
с.Рудка Миринська
с.Велицьк
с.Кухарі
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсеновичі
с.Підріжжя
с.Кашівка
с.Козлиничі
с.Пісочне
с.Шкурат
с.Байківці
с.Радошин
с.Луківка
с.Гривятки
с.Уховецьк
с.В.Ковельська
с.Ломачанка
с.Черемошне
с.Кричевичі
с.Скулин
с.Поворськ
с.Озерне
с.Заячівка
с.Ситовичі
с.Підріжжя
с.Світле
с.Мирин
с.Кривлин
с.Мельниця
2. ПЛ-0,4кВ від ТП №109 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада
с.Великий Порськ
3.
ПЛ-0,4кВ ТП-328(А)
9:00-17:00 Бар с.Любитів
4. ПЛ-0,4кВ від ТП-108
9:00-17:00 Ковельське спеціалізоване лісогосподарське приватне акціонерне товариство "Тур" с.Ситовичі
5.
ПЛ-10кВ Л. 39-05
(від ЛР 528-до ТП-382)
(КТП-382)
9:00-17:00 Поворська сільська рада
Ковельське МТМО с.Світле,вул..Журавлина; вул..Центральна
6.
ПЛ-10кВ Л. 39-13
(ТП-200; ТП-184; ТП-34(А); ТП-195; ТП-194; ТП-636; ТП-612; ТП-199; ТП-219; ТП-188; ТП-390; ТП-753 9:00-17:00 ФОП Зінчук В.М
Хутір «Милинка»
Колодяжненська сільська Рада
ФОП Кошелюк М.Є
ФОП Мілінчук А.С
ФОП Мушка Ю.С
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Молитовний будинок євангеліських
християн-бабтистів с.Кричевичі
Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці
с.Кричевичі
Повурське споживче товариство
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Колодяженської сільської ради
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
Ковельське МТМО
Сільськогосподарський виробничий кооператив
"Відродження"
ФОП Гладишук С.В
ТзОВ "Відродження АГРО ЛТД"
Сільськогосподарський виробничий кооператив
"Відродження"
ФО Кубський В.Ф
Сільськогосподарське ТзОВ ім.Васюти
ФОП Талашко М.Б
ПАТ "ВФ УКРАЇНА" с.Скулин
с.Кричевичі
с.Уховецьк
7. Л.2С
(ТП-432; ТП-534(А); ТП-483 9:00-17:00 ФОП Кравчик Н.В
ФО Тищук Т.В
РГ «Спасіння християн віри євангельської п’ятидесятників
ФОП Булюк Н.І
ФОП Малюта В.Т
ФОП Костюк Н.Ф
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
ФОП Смітюх
ФОП Курчай Л.В м.Ковель вул.Левицького,
вул Патріарха Мстислава
Локачинський район
1. КТП-23 9:00-14:00 с/р,школа Марковичі.
фоп Кондратюк (м-н) с.Марковичі вул.Центральна
2. КТП-15 13:00-17:00 територія ферми с.Крухиничі,п-ць Нерода(м-н) с.Крухиничівул. Луцька,
вул.Загребельна
3. КТП-22 9:00-17:00 територія ферми Марковичі с.Марковичі ферма
4. ПЛ-10кВ Л51-03частково 9:00-17:00 с.Війниця:дит.садок, с/радафоп Хамуда кафе, м-н,
п-ць Чмир м-н.
с.Крухиничі школа.
с.Павловичі школа с.Війниця(частково), Павловичі, Михайлівка
5. ПЛ-10кВ Л22-05 9:00-17:00 Пятикори свино-комплекс.
с.Дорогиничі школа,дит.садок, п-ць Мельник м-н,
п-ць Прокопчук м-н,
п-ць Козак майстерня,
п-ць Свиріпа корівник,
ФГ АГРО-БРФ,
ТзОВ Зібо с.Дорогиничі частково, Н.Цевеличі, смт.Локачі вул.Горелова
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Барва-Самоцвіт
ПП Стасюк.Ф
Волиньзерно (Вілія)
Луцький район
1. ПЛ-10 Л-67-02 від к.4 ЗТП-488, ЗТП-488 9:30-17:00 ТзОВ "УКРТАУЕР" – станція
Вол. держ сг досл станція іституту СГ Зах. Полісся – тракторний парк, картоплесховище, лабораторія, корпус
ДП"ЕДГ"ЕЛІТА" – тракторна бригада, МТФ №1
ФОП Крачковський В.М. – будинок рибалки
ТзОВ"РибгоспРокині – дільниця
ФОП Гордієнко С.С. – магазин
Церква смт.Рокині
ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" – АЗС №20 с.Брище
смт Рокині: дитсадок, школа, КНС
смт Рокині, вул.Рибхозна, Шевченка, Л.Українки, Б.Хмельницького, Норільська, Весела, Мічуріна
с. Брище, вул.Ковельська
2. КТП-45 10:00-17:00 ФОП Войтюк В.Є. - бар с.Зміїнець, вул.Луцька, Набережна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-18:00 Магазини, Школа с.Машів
2. ПЛ-04 КТП-554 9:00-18:00 Магазини с.Пульмо
3. КТП-529 9:00-18:00 с.Пулемець
4. КТП-410 9:00-18:00 Магазини с.Пулемець
5. КТП-17 9:00-18:00 Магазини, школа, садік с.Бірки
6. ПЛ-04 КТП-281 9:00-18:00 Магазини смт.Шацьк вул.Л.Українки, В.Стуса.
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-10-04 10:00-17:00 ДП «Любешівагроліс»; ТзОВ Любешівліспром»; «Волиньгаз»; АЗС ;КРРТ; ФОП Михайлюк Г.О.
Магазини; Церква; ФАП; Клуб; Контора с.р.; смт.Любешів (Частково вул.Незалежності)
с.Воля Любешівська(Частково)
2 ЩТП-337 10:00-17:00 Побут с.Хутомир (Частково)
3 ПЛ-10кВ Л-10-05 від ПС 110 Любешів до ЗТП-247 10:00-17:00 Станція Київстар; ФОП Качула СТО; Лайф; ФОП Домальчук стоянка; ФОП Мартинчук майстерня; Бойня; ФОП Бартошик пилорама; ФОП Хвесик М.С. Склад; ФОП Пугач М.О. Паливний склад; ФОП Швайко О.П. Пилорама; Міжгосподарський комбікормовий завод; смт.Любешів (Частково )
Маневицький район
1. 10:00-17:00 КТП-176, с Ничогівка - ФОП Лобацький В.П. (майстерня).
КТП-180, с. Тельчі - ФОП Новак Володимир Олексійович (комора).
КТП-181 - ДП"Колківське лісове господарство" (лісозавод).
КТП-183, с. Заріччя - ФОП Чміль Вячеслав Миколайович (корівник).
КТП-184.
КТП-186, с. Велика Осниця.
КТП-187 - Куликовицьке споживче товариство (магазин, торгівельний ларьок).
КТП-213 - Сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Куликовицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Ярошик Микола Миколайович (магазин з кав’ярнею), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Киришко Л.Д. (ларьок), ФОП Огребчук І.М. (магазин), ФОП Зінчук Ю.Р. (ларьок), ФОП Рожко А.Є.
КТП-241, с. Мала Осниця - Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Огребчук І.М. (ларьок), Великоосницька сільська рада (клуб), ФОП Кв"ятковська Людмила Дмитрівна (ларьок).
КТП-258, с. Тельчі - Куликовицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти )школа).
КТП-259 - Красновільська сільська рада (клуб), ФОП Жданюк І.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-263, с. Велика Осниця - ДП"Колківське лісове господарство" (лісництво).
КТП-313 - Великоосницька сільська рада (пожежне депо), ФОП Чміль Вячеслав Миколайович (пилорама), ФОП Кучмик О.В. (магазин).
КТП-342, с. Заріччя - Куликовицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Зарубич Оксана Іванівна (магазин, Дім молитви), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
ЗТП-399, с. Велика Осниця - Великоосницька сільська рада (дитячий садок), Районний відділ освіти (школа).
КТП-445, с. Тельчі - ФОП Чміль В.В. (магазин-кафе).
КТП-489, с. Велика Осниця - ФО Басараб Ілля Ярославович (корівник).
ЩТП-492.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 10:00-17:00 Сільська рада (пожежне депо), ФОП Чміль Вячеслав Миколайович (пилорама), ФОП Кучмик О.В. (магазин). с.Велика Осниця.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с.Старий Чорторійськ.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-320, Л-3. 10:00-17:00 с.Боровичі.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-260, Л-4. 10:00-17:00 Автостанція, Саворона Н.О. (Аптека) смт. Маневичі.
вул. Луцька.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ:
вул.Л Українки 15-27,35-43,20-22,28а-50 Полуботка 19-29 Ціалковського18,20 Дольна 1а-1г,2а-2г Глінки Павлова3-37 Л Українки 14,6,8 Попова 1-14,18-24
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 Л-4
ТП-23 09:00-17:00 м Нововолинськ вул Паркова Філатова1-19,2-22 Попова15-19 Л Українки1-13, 2-18 І Франка 1-29, 2-12б, 14а-32 Павлова 1,2
3.
ПЛ-04 кВ Л-4 Л-6
ТП-23 09:00-17:00 М Нововолинськ вул Жуковського12а-28,29-43,19 Дольна 2-16,1-19 Я Мудрого Йіалковського22-32,23-27 Ватутіна Жуковського1-27б, 2-12 Л Українки 24-28б
Ратнівський район
5 ЗТП-316 10:00-15:00 ПМК-8, Фізична особа- підприємець Кокалюк Юрій Миколайович, М-н "Колібріс" Ратне
смт Ратне, вул. Центральна, буд.80. с.м.т. Ратне вул. Центральна, Нова.
6 Л-1 КТП-14 10:00-17:00 с. Вужиськ
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М., магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна,
Хабаровська
2. КТП-36289 9:00-17:00 с.Вітоніж, ФОП Верезій А.Л., торговий кіоск с.Вітоніж, вул.1 Травня, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова
5. КТП-36200 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузня
ФОП Марчук Ю.С. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
7. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
9. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,
10. ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)
11. ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
12. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36262 9:00-17:00 Фермерське господарство "ЛІЛІ-ЛАЙН" с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,
14. ПЛ-0,4кВ ТП-36054 9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазин. с.Духче, вул.Жовтнева, Тиха, Травнева, Миру, Набережна
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Дубечне вул,Робітнича, Молодіжна
2 Л-48-01відЛР-6 10:00-17:00 ПП-Шух(Магазин),Дит.садок. с.Мизово вул:Секунська, Ковельська, Б.Хмельницького, Л,Українки, Куптія, 1го Травня, Шевченка.
3 ЗТП-188 10:00-17:00 СВК-Волинь с.Глухи вул:Денисова
Турійський район
1. 10:00-16:30 ВСАТ «Срібниця» - пилорама, дім молитви, ФОП Вакулюк – тоговий кіоск, ГРП, РТМР «Тур»- база відпочинку, ТРСТ- магазин, ФОП Лівошук О.М.- магазин, Соловичівська с/р – дит.садок, клуб, школа, їдальня, церква, ФАП, СКЗ ФГ «Волиньагрохолдинг»-пилорама, тр.бригада, СКЗ, ФОП Вітрук - магазин с.Обеніжі, Соловичі, Бобли
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-6 10:00-12:00 Кульчинська с/р – клуб, ФОП Хомик - магазин с.Мировичі
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-7 12:00-14:00 Дольська с/р – адмінприміщення, ФОП Вакулюк І.С.- магазин, церква с.Дольськ
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-9 12:00-17:00 СГПП «Надія»- тр.бр. с.Дольськ
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-323Л-2 10:00-14:00 ФОП Шклярук – магазин, Аптека, СВК « Дружба»- контора, ГРП с.Купичів вул.Незележності
6. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-247Л-4 10:00-15:00 с.м.т.Луків вул.Польова
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