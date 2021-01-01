На Волині розшукують 23-річну дівчину, яка зникла декілька днів тому





Інформують, що дівчина виходила з офісу у Володимирі і прямувала додому. Востаннє її телефон був у мережі в обід 19-го червня, - пише



Рідні вже звернулися за допомогою у розшуку до поліції, просять допомоги і у людей.



Тож усіх, хто бачив Анастасію просять повідомити за номером: (093) 49-59-443 (тато Володимир).



Востаннє, коли дівчина виходила з дому, то була одягнута в джинси та кофтину в клітинку червоного кольору без рукавів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському розшукують 23-річну дівчину. Анастасію рідні бачили востаннє 19-го червня.Інформують, що дівчина виходила з офісу у Володимирі і прямувала додому. Востаннє її телефон був у мережі в обід 19-го червня, - пише Буг Рідні вже звернулися за допомогою у розшуку до поліції, просять допомоги і у людей.Тож усіх, хто бачив Анастасію просять повідомити за номером: (093) 49-59-443 (тато Володимир).Востаннє, коли дівчина виходила з дому, то була одягнута в джинси та кофтину в клітинку червоного кольору без рукавів.

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