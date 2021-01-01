На Волині розшукують 23-річну дівчину, яка зникла декілька днів тому
Сьогодні, 12:15
У Володимирі-Волинському розшукують 23-річну дівчину. Анастасію рідні бачили востаннє 19-го червня.
Інформують, що дівчина виходила з офісу у Володимирі і прямувала додому. Востаннє її телефон був у мережі в обід 19-го червня, - пише Буг.
Рідні вже звернулися за допомогою у розшуку до поліції, просять допомоги і у людей.
Тож усіх, хто бачив Анастасію просять повідомити за номером: (093) 49-59-443 (тато Володимир).
Востаннє, коли дівчина виходила з дому, то була одягнута в джинси та кофтину в клітинку червоного кольору без рукавів.
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Інформують, що дівчина виходила з офісу у Володимирі і прямувала додому. Востаннє її телефон був у мережі в обід 19-го червня, - пише Буг.
Рідні вже звернулися за допомогою у розшуку до поліції, просять допомоги і у людей.
Тож усіх, хто бачив Анастасію просять повідомити за номером: (093) 49-59-443 (тато Володимир).
Востаннє, коли дівчина виходила з дому, то була одягнута в джинси та кофтину в клітинку червоного кольору без рукавів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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