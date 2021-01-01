Волинянка «купила» в інтернеті шампунь за понад 40 тисяч гривень

Інтернет-шахраї "розвели" волинянку на понад 40 тисяч гривень.Про це Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Днями до поліцейських звернулася 62-річна жителька Ратнівщини та повідомила, що її ошукали під час інтернет-продажу засобів догляду за волоссям.Майбутній покупець скинув фішингове повідомлення, а жінка, заповнивши його, позбулася власних коштів на суму майже 43 500 гривень.Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.