Волинянка «купила» в інтернеті шампунь за понад 40 тисяч гривень
Сьогодні, 12:18
Інтернет-шахраї "розвели" волинянку на понад 40 тисяч гривень.
Про це Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Днями до поліцейських звернулася 62-річна жителька Ратнівщини та повідомила, що її ошукали під час інтернет-продажу засобів догляду за волоссям.
Майбутній покупець скинув фішингове повідомлення, а жінка, заповнивши його, позбулася власних коштів на суму майже 43 500 гривень.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.
Фото - ілюстративне
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Про це Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Днями до поліцейських звернулася 62-річна жителька Ратнівщини та повідомила, що її ошукали під час інтернет-продажу засобів догляду за волоссям.
Майбутній покупець скинув фішингове повідомлення, а жінка, заповнивши його, позбулася власних коштів на суму майже 43 500 гривень.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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