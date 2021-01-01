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Волинянка «купила» в інтернеті шампунь за понад 40 тисяч гривень

Волинянка «купила» в інтернеті шампунь за понад 40 тисяч гривень
Інтернет-шахраї "розвели" волинянку на понад 40 тисяч гривень.

Про це Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Днями до поліцейських звернулася 62-річна жителька Ратнівщини та повідомила, що її ошукали під час інтернет-продажу засобів догляду за волоссям.

Майбутній покупець скинув фішингове повідомлення, а жінка, заповнивши його, позбулася власних коштів на суму майже 43 500 гривень.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

Фото - ілюстративне

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Теги: шахраї, волинянка, фішингове повідомлення
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