Мешканці поливають городи: у селищі на Волині питну воду можуть подавати за графіком





Це стається через неможливість підтримувати необхідний тиск води в системі централізованого водопостачання, інформує селищна рада.



Однією з причин виникнення цієї проблеми є поливання питною водою, що постачається централізовано, садово-городніх насаджень. Потужностей артсведловин не вистачає для забезпечення необхідного обсягу води.



Якщо ситуація буде продовжуватися і надалі, наголошують у селищній раді, ВУЖКГ змушене буде перейти на постачання води за графіком у літній період.

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