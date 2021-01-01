Мешканці поливають городи: у селищі на Волині питну воду можуть подавати за графіком
Сьогодні, 19:26
Початок літа в Старій Вижівці традиційно пов’язаний із проблемами забезпечення жителів селища питною водою.
Це стається через неможливість підтримувати необхідний тиск води в системі централізованого водопостачання, інформує селищна рада.
Однією з причин виникнення цієї проблеми є поливання питною водою, що постачається централізовано, садово-городніх насаджень. Потужностей артсведловин не вистачає для забезпечення необхідного обсягу води.
Якщо ситуація буде продовжуватися і надалі, наголошують у селищній раді, ВУЖКГ змушене буде перейти на постачання води за графіком у літній період.
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Це стається через неможливість підтримувати необхідний тиск води в системі централізованого водопостачання, інформує селищна рада.
Однією з причин виникнення цієї проблеми є поливання питною водою, що постачається централізовано, садово-городніх насаджень. Потужностей артсведловин не вистачає для забезпечення необхідного обсягу води.
Якщо ситуація буде продовжуватися і надалі, наголошують у селищній раді, ВУЖКГ змушене буде перейти на постачання води за графіком у літній період.
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Мешканці поливають городи: у селищі на Волині питну воду можуть подавати за графіком
Сьогодні, 19:26