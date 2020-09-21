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Понад 200 млн – на небезпечні матеріали: СБУ викрила масштабну оборудку на «Укрзалізниці»

Понад 200 млн – на небезпечні матеріали: СБУ викрила масштабну оборудку на «Укрзалізниці»
СБУ викрила схему постачання несертифікованої продукції для АТ «Укрзалізниця». Підприємство витратило понад 200 млн грн на матеріали для ремонту інтер’єру вагонів. Втім, придбана за державні гроші продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За попередніми даними досудового розслідування, оборудку у 2016 році організували представники держтовариства і декількох афілійованих комерційних структур. За умовами договору, переможці тендеру мали постачати залізничникам матеріали для проведення ремонту пасажирських місць у вагонах рухомого складу.

Проте, замість продукції встановленого стандарту, комерсанти відвантажували держпідприємству неякісні товари, у тому числі зроблені з легкозаймистих матеріалів.

Щоб не допустити надзвичайних подій на залізничному транспорті, правоохоронці провели обшуки за місцями роботи і проживання учасників схеми. Під час слідчих дій виявили технічну та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозри та обрання мір запобіжних заходів.

Викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Понад 200 млн – на небезпечні матеріали: СБУ викрила масштабну оборудку на «Укрзалізниці»
Понад 200 млн – на небезпечні матеріали: СБУ викрила масштабну оборудку на «Укрзалізниці»

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Теги: СБУ, масштабна оборудка, Укрзалізниця
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