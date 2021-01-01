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Лабораторний центр у Луцьку почав робити швидкі тести на коронавірус

Лабораторний центр у Луцьку почав робити швидкі тести на коронавірус
У Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України запровадили послугу – швидкий тест на виявлення антигену до короновірусу.

Про це йдеться на сайті установи.

Інформують, що головна перевага експрес-тесту на коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) полягає в швидкості його проведення при збереженні високих показників точності.

У лабораторному ценрі зауважують, що цією послугою можуть скористатися громадяни, котрі планують відпочинок за кордоном, а також ті хто приймає участь в масових культурних, спортивних, розважальних та інших заходах.

Для проведення швидкого тесту беруть мазок лише із носа. Результати досліджень видаються з індивідуальним Qr-кодом українською та англійською мовами.

Коли і де можна пройти тестування?

У будні з 8:30 до 17:00 (обідня перерва – з 13.00 до 14.00), у вихідні з 10:00 до 16:00 за адресою м.Луцьк, просп..Волі, 55.

Детальну інформацію можна дізнатись за телефонами:

(033) 757780 з 9.00 до 17.00 (в робочі дні);
(033) 233960 з 10.00 до 16.00 (в вихідні та святкові дні).

Де і як можна оплатити? Яка вартість досліджень?

Оплатити можна безпосередньо в установі через термінал, при цьому додається 2% комісія банку від вартості послуг або готівкою в будь-якому відділенні банку.

Ватрість становить – 349 грн. 20 коп.

Коли можна отримати результати?

Проведення швидкого тесту на виявлення антигену триває 30 хв. з моменту відбору матеріалу. Видача результату – через 1 год. Рекомендуємо уточнювати час видачі результату при здачі тесту.

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Теги: дослідження, коронавірус, швидкі тести, Луцьк
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