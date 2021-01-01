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На Стиру у центральному парку Луцька ледь не потонули дитина та п'яний чоловік

На Стиру у центральному парку Луцька ледь не потонули дитина та п'яний чоловік
21 червня матроси-рятувальники, які працюють на комунальному пляжі на річці Стир у Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки у м.Луцьку врятували молодого чоловіка та хлопчика.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Волинській області.

Обідньої пори молодий чоловік віком 29 років, усупереч забороні рятувальників на посту, пішов купатися у нетверезому стані, почав тонути. Рятувальники вирушили йому на допомогу на човні і в останній момент встигли вхопити його за руку, хоча він уже повністю був занурений у воду.

В цей же день о 18:10 матроси-рятувальники надали вчасну допомогу хлопчику віком 12 років, який почав тонути на середині річки. Рятувальники кинули йому спеціальний засіб – кінець Александрова – і витягнули потопаючого на берег.

Нагадаємо, упродовж минулих вихідних на водоймаї Волині загинуло четверо осіб, з них – 1 дитина. У Луцьку на теремнівському ставку втопився 33-річний чоловік. Трагедія сталась 18 червня в обідню пору. А 20 червня у штучній водоймі в селі Тростянець Ківерцівської міської громади втопився 38-річний чоловік, тіло якого вилучили з води його родичі.

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Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, рятувальниик, Стир, центральний парк
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