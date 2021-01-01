На Стиру у центральному парку Луцька ледь не потонули дитина та п'яний чоловік

21 червня матроси-рятувальники, які працюють на комунальному пляжі на річці Стир у Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки у м.Луцьку врятували молодого чоловіка та хлопчика.Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Волинській області.Обідньої пори молодий чоловік віком 29 років, усупереч забороні рятувальників на посту, пішов купатися у нетверезому стані, почав тонути. Рятувальники вирушили йому на допомогу на човні і в останній момент встигли вхопити його за руку, хоча він уже повністю був занурений у воду.В цей же день о 18:10 матроси-рятувальники надали вчасну допомогу хлопчику віком 12 років, який почав тонути на середині річки. Рятувальники кинули йому спеціальний засіб – кінець Александрова – і витягнули потопаючого на берег.Нагадаємо, упродовж минулих вихіднихУ Луцьку на теремнівському ставку втопився 33-річний чоловік. Трагедія сталась 18 червня в обідню пору. А 20 червня у штучній водоймі в селі Тростянець Ківерцівської міської громади втопився 38-річний чоловік, тіло якого вилучили з води його родичі.