Пішла до подруги та не повернулася: розшукують 34-річну волинянку





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Була одягнена в джинсові шорти синього кольору та футболку сірого кольору із сердечками, взуття – синього кольору. Волосся рудого кольору, коротко стрижене з боків.



Хто володіє інформацією про місце перебування Тетяни, просять повідомити за номерами 0931271036, 0966382668, 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують 34-річну Тетяну Ус, жительку Нововолинська, яка 19-го червня пішла до подруги на 15-й мікрорайон та не повернулась додому.Про це повідомляє "Буг". Була одягнена в джинсові шорти синього кольору та футболку сірого кольору із сердечками, взуття – синього кольору. Волосся рудого кольору, коротко стрижене з боків.Хто володіє інформацією про місце перебування Тетяни, просять повідомити за номерами

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