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Пішла до подруги та не повернулася: розшукують 34-річну волинянку

Пішла до подруги та не повернулася: розшукують 34-річну волинянку
Розшукують 34-річну Тетяну Ус, жительку Нововолинська, яка 19-го червня пішла до подруги на 15-й мікрорайон та не повернулась додому.

Про це повідомляє "Буг".

Була одягнена в джинсові шорти синього кольору та футболку сірого кольору із сердечками, взуття – синього кольору. Волосся рудого кольору, коротко стрижене з боків.

Хто володіє інформацією про місце перебування Тетяни, просять повідомити за номерами 0931271036, 0966382668, 102.

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Теги: розшук, Нововолинськ, волинянка
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