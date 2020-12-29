Пішла до подруги та не повернулася: розшукують 34-річну волинянку. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:17
Розшукують 34-річну Тетяну Ус, жительку Нововолинська, яка 19-го червня пішла до подруги на 15-й мікрорайон та не повернулась додому.
Про це повідомляє "Буг".
Була одягнена в джинсові шорти синього кольору та футболку сірого кольору із сердечками, взуття – синього кольору. Волосся рудого кольору, коротко стрижене з боків.
Хто володіє інформацією про місце перебування Тетяни, просять повідомити за номерами 0931271036, 0966382668, 102.
ОНОВЛЕНО
Станом на вечір 22 червня жінку знайшли. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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Про це повідомляє "Буг".
Була одягнена в джинсові шорти синього кольору та футболку сірого кольору із сердечками, взуття – синього кольору. Волосся рудого кольору, коротко стрижене з боків.
Хто володіє інформацією про місце перебування Тетяни, просять повідомити за номерами 0931271036, 0966382668, 102.
ОНОВЛЕНО
Станом на вечір 22 червня жінку знайшли. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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