Пішла до подруги та не повернулася: розшукують 34-річну волинянку. ОНОВЛЕНО





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Була одягнена в джинсові шорти синього кольору та футболку сірого кольору із сердечками, взуття – синього кольору. Волосся рудого кольору, коротко стрижене з боків.



Хто володіє інформацією про місце перебування Тетяни, просять повідомити за номерами 0931271036, 0966382668, 102.



ОНОВЛЕНО



Станом на вечір 22 червня жінку знайшли. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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