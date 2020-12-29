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Пішла до подруги та не повернулася: розшукують 34-річну волинянку. ОНОВЛЕНО

Пішла до подруги та не повернулася: розшукують 34-річну волинянку. ОНОВЛЕНО
Розшукують 34-річну Тетяну Ус, жительку Нововолинська, яка 19-го червня пішла до подруги на 15-й мікрорайон та не повернулась додому.

Про це повідомляє "Буг".

Була одягнена в джинсові шорти синього кольору та футболку сірого кольору із сердечками, взуття – синього кольору. Волосся рудого кольору, коротко стрижене з боків.

Хто володіє інформацією про місце перебування Тетяни, просять повідомити за номерами 0931271036, 0966382668, 102.

ОНОВЛЕНО

Станом на вечір 22 червня жінку знайшли. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Теги: розшук, Нововолинськ, волинянка
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