26-річний волинянин уп'яте втрапив за ґрати





Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.



Нагадаємо, увечері 26 квітня 2021 року чотири рази до цього судимий нетверезий волинянин, аби перешкодити поліцейському складати протокол про вчинення його знайомим адміністративного правопорушення, тричі вдарив правоохоронця.



Ковельський міськрайонний суд визнав молодика винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 345 КК України (умисне заподіяня працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків), і понад рік він перебуватиме за ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-річному жителю селища Голоби, який побив поліцейського, суд призначив покарання у виді одного року та двох місяців позбавлення волі.Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.Нагадаємо, увечеріполіцейському складати протокол про вчинення його знайомим адміністративного правопорушення, тричі вдарив правоохоронця.Ковельський міськрайонний суд визнав молодика винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 345 КК України (умисне заподіяня працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків), і понад рік він перебуватиме за ґратами.

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