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Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО

Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО
Сьогодні, 22 червня, лучани та мешканці територіальної громади зібрались біля пам’ятного знаку “Поранений солдат”, що на меморіальному комплексі “Вічна слава”, у зв’язку з Днем скорботи та шанування пам’яті жертв Другої світової війни.

Саме тут відбулася громадська панахида за участі духовенства за полеглими у 1939-1945 роках, - йдеться на сайті Луцькради.

У заході взяли участь міський голова Ігор Поліщук, представники обласної влади, освітніх закладів міста та небайдужі лучани. Присутні вшанували жертв війни хвилиною мовчання та поклали квіти до “Пораненого солдата”.

“22 червня гітлерівська Німеччина вторглася в Радянський союз, а найперше — на територію України. 22 червня піддалися бомбардуванню Житомир, Київ та інші міста України. Сьогодні ми повинні пам’ятати, яка висока ціна за спокійне, нормальне життя, і як дорого заплатили люди просто за те, щоб жити на своїй землі та бути господарем”, - зазначив Ігор Поліщук.

Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО

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Теги: вшанування, пам’ять, жертви Другої світової
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