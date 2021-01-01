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У громаді на Волині безкоштовно перевірятимуть жінок на рак

У громаді на Волині безкоштовно перевірятимуть жінок на рак
У четвер, 24 червня, у селах Чорниж Колківської ОТГ та Троянівка Маневицької ТГ відбудуться виїзні обстеження жінок на рак шийки матки.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Фонду боротьби з раком.

О 10 годині усіх охочих обстежуватимуть на базі Чорнижської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що на вулиці Шкільній, 1. Жінок перевірятиме лікар-акушер-гінеколог Волинський обласний перинатальний центр – Христина Гладкова. Контактний номер: 0972543053 – Тетяна Володимирівна (медична сестра).

О 10:30 - на базі Троянівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (вулиця вулиця Сергія Климчука, 4в). Прийоми здійснюватиме лікар-гінеколог вищої категорії КП Волинський обласний медичний центр онкології – Ващенюк Жанна Василівна. Телефон для довідок: 0989542340 – Ірина Миколаївна.

Огляд є повністю безкоштовним.

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Теги: Волинь, Колківська громада, обстеження, рак
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