У громаді на Волині безкоштовно перевірятимуть жінок на рак





Про це



О 10 годині усіх охочих обстежуватимуть на базі Чорнижської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що на вулиці Шкільній, 1. Жінок перевірятиме лікар-акушер-гінеколог Волинський обласний перинатальний центр – Христина Гладкова. Контактний номер: 0972543053 – Тетяна Володимирівна (медична сестра).



О 10:30 - на базі Троянівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (вулиця вулиця Сергія Климчука, 4в). Прийоми здійснюватиме лікар-гінеколог вищої категорії КП Волинський обласний медичний центр онкології – Ващенюк Жанна Василівна. Телефон для довідок: 0989542340 – Ірина Миколаївна.



Огляд є повністю безкоштовним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 24 червня, у селах Чорниж Колківської ОТГ та Троянівка Маневицької ТГ відбудуться виїзні обстеження жінок на рак шийки матки.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Фонду боротьби з раком.О 10 годині усіх охочих обстежуватимуть на базі Чорнижської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що на вулиці Шкільній, 1. Жінок перевірятиме лікар-акушер-гінеколог Волинський обласний перинатальний центр –. Контактний номер: 0972543053 –(медична сестра).О 10:30 - на базі Троянівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (вулиця вулиця Сергія Климчука, 4в). Прийоми здійснюватиме лікар-гінеколог вищої категорії КП Волинський обласний медичний центр онкології –. Телефон для довідок: 0989542340 –Огляд є повністю безкоштовним.

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