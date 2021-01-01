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В Україні розпочалася вакцинація колективів: як зробити заявку

В Україні розпочалася вакцинація колективів: як зробити заявку
Розпочалася вакцинація проти COVID-19 компаній, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися.

Їх щеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech, - інформує пресслужба МОЗ України.

Ззначається, що організовані колективи вакцинують у кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Цей процес відбуватиметься поступово та залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації.

Так, станом на 21 червня 2021 року вже зареєстрували 1 447 заявок на вакцинацію колективів, загалом на 216 893 особи.

Залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників компанії можна за номером контакт-центру: 0 800 60 20 19.
В Україні розпочалася вакцинація колективів: як зробити заявку

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Теги: вакцинація, колективи, Україна
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