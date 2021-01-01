На Волині патрульні переслідували водія-«шумахера»

Волинські патрульні притягнули до відповідальності водія, який промчав із порушенням ПДР.Так, вранці 22 червня, на автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне патрульні зафіксували перевищення встановленого обмеження швидкості руху в населеному пункті автомобілем Toyota Camry.Водій рухався зі швидкістю 103 км/год, при дозволеній швидкості 50 км/год, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Вимогу про зупинку керманич проігнорував. Тож поліцейські на службовому автомобілі з увімкненими маячками зупинили автівку шляхом переслідування.Жодних документів на законну вимогу поліцейських водій не пред’явив.Інспектори встановили особу 35-річного керманича та розпочали складати адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень. Однак під час ознайомлення водія з матеріалами, останній почав виривати з рук інспектора протокол.У результаті на нього все ж склали адмінматеріали за ч.4 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом), ст.125 (Інші порушення правил дорожнього руху) та ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.