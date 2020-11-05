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У Луцьку на ходу загорілася автівка, у салоні була жінка з дитиною. ФОТО

У Луцьку на ходу загорілася автівка, у салоні була жінка з дитиною. ФОТО
На проїжджій частині в районі вулиці Наливайка у Луцьку загорівся автомобіль.

Повідомлення про рятувальників надійшло 22 червня о 13:50, інформує ДСНС.

До місця події спрямували рятувальників 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. З’ясувалося, що вогонь охопив моторний відсік під час руху автомобіля, яким кермувала жінка, а в салоні перебувала дитина.

О 14:00 рятувальники локалізували горіння, а о 14:05 – ліквідували.

Причину пожежі встановлюють. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок несправності паливної системи автомобіля.
У Луцьку на ходу загорілася автівка, у салоні була жінка з дитиною. ФОТО
У Луцьку на ходу загорілася автівка, у салоні була жінка з дитиною. ФОТО
У Луцьку на ходу загорілася автівка, у салоні була жінка з дитиною. ФОТО
У Луцьку на ходу загорілася автівка, у салоні була жінка з дитиною. ФОТО


На місці події працювали 6 рятувальників, залучили 1 автомобіль основної техніки.

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Теги: авто, пожежа, Наливайка, Луцьк
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