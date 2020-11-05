У Луцьку на ходу загорілася автівка, у салоні була жінка з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 16:20
На проїжджій частині в районі вулиці Наливайка у Луцьку загорівся автомобіль.
Повідомлення про рятувальників надійшло 22 червня о 13:50, інформує ДСНС.
До місця події спрямували рятувальників 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. З’ясувалося, що вогонь охопив моторний відсік під час руху автомобіля, яким кермувала жінка, а в салоні перебувала дитина.
О 14:00 рятувальники локалізували горіння, а о 14:05 – ліквідували.
Причину пожежі встановлюють. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок несправності паливної системи автомобіля.
На місці події працювали 6 рятувальників, залучили 1 автомобіль основної техніки.
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Повідомлення про рятувальників надійшло 22 червня о 13:50, інформує ДСНС.
До місця події спрямували рятувальників 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. З’ясувалося, що вогонь охопив моторний відсік під час руху автомобіля, яким кермувала жінка, а в салоні перебувала дитина.
О 14:00 рятувальники локалізували горіння, а о 14:05 – ліквідували.
Причину пожежі встановлюють. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок несправності паливної системи автомобіля.
На місці події працювали 6 рятувальників, залучили 1 автомобіль основної техніки.
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