У Луцьку на ходу загорілася автівка, у салоні була жінка з дитиною. ФОТО





Повідомлення про рятувальників надійшло 22 червня о 13:50, інформує ДСНС.



До місця події спрямували рятувальників 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. З’ясувалося, що вогонь охопив моторний відсік під час руху автомобіля, яким кермувала жінка, а в салоні перебувала дитина.



О 14:00 рятувальники локалізували горіння, а о 14:05 – ліквідували.



Причину пожежі встановлюють. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок несправності паливної системи автомобіля.





На місці події працювали 6 рятувальників, залучили 1 автомобіль основної техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проїжджій частині в районі вулиці Наливайка у Луцьку загорівся автомобіль.Повідомлення про рятувальників надійшло 22 червня о 13:50, інформує ДСНС.До місця події спрямували рятувальників 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. З’ясувалося, що вогонь охопив моторний відсік під час руху автомобіля, яким кермувала жінка, а в салоні перебувала дитина.О 14:00 рятувальники локалізували горіння, а о 14:05 – ліквідували.Причину пожежі встановлюють. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок несправності паливної системи автомобіля.На місці події працювали 6 рятувальників, залучили 1 автомобіль основної техніки.

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