Який вихід для будинків із зупиненими ліфтами пропонує керуюча компанія «Місто для людей»*

Міська влада пропонує компенсувати 60% від вартості ремонту ліфтів у випадку, якщо мешканці зберуть решту 40% від потрібної суми. Але навіть за такої умови йдеться про непідйомні для багатьох лучан суми.Натомість керуюча компанія «Місто для людей» пропонує інвестувати гроші на ремонт ліфтів з нарахуванням 15 % від суми внеску за користування коштами управителя при підписанні індивідуального договору.Тож, ліфтом можна буде користуватись через нетривалий час, а оплата його ремонту відбуватиметься поступово й буде включена в платіжку за послугу управління багатоквартирним будинком на багато місяців. Таким чином, мешканці не лише якнайшвидше отримають можливість користуватися ліфтом, але завдяки індивідуальному договору зможуть переглянути перелік послуг, обрати саме ті, що відповідають індивідуальним потребам та побажанням мешканців.«Ми розуміємо, що можливості міського бюджету не безмежні, і фінанси мешканців не завжди можуть закрити таку велику потребу. Ліфт у багатоповерхівці потрібен всім людям з обмеженою мобільністю - і батькам малюків, і людям похилого віку, і людям з інвалідністю. Тому ми вирішили запропонувати вихід із цієї ситуації», - сказав директор керуючої компанії «Місто для людей» в ЛуцькуДля подачі заявок варто зателефонувати у кол-центр керуючої компанії «Місто для людей» в Луцьку (+38 067 4000 711 або +38 067 4000 722).