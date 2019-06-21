У Луцьку водій в'їхав в огорожу та втік з місця події





Про це



Вчора, 21 червня, патрульним поліцейським надійшло повідомлення про те, що у місті Луцьку, на вулиці Сурикова, водій, керуючи автомобілем ЗАЗ, здійснив наїзд на огорожу.



Прибувши за вказаною адресою, інспектори опитали очевидців, які повідомили, що чоловік, який здійснив наїзд в огорожу, пішов у невідомому напрямку. Також громадяни описали вигляд кермувальника.



Встановивши місце реєстрації автомобіля та оглянувши прилеглу територію, правоохоронці не виявили водія по орієнтуванню.



Сьогодні ж, 22 червня, близько 11 години, патрульні виявили водія за місцем проживання. Його доправили на місце ДТП, де 65-річний чоловік визнав, що саме він керував автомобілем. Під час спілкування з останнім інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Інспекторам чоловік розповів, що вживав алкоголь вчора після ДТП і сьогодні, оскільки переймався, що розбив автомобіль.



У результаті на нього склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст.122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ч.4 ст.130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має полісу обов’язкового страхування) КУпАП.



Зауважують, що за січень-травень на території Волинській області зареєстрували 24 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 2 ДТП з постраждалими, в яких 2 особи травмувалися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські патрульні розшукали водія, який вчинив ДТП у Луцьку та втік з місця події.Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.Вчора, 21 червня, патрульним поліцейським надійшло повідомлення про те, що у місті Луцьку, на вулиці Сурикова, водій, керуючи автомобілем ЗАЗ, здійснив наїзд на огорожу.Прибувши за вказаною адресою, інспектори опитали очевидців, які повідомили, що чоловік, який здійснив наїзд в огорожу, пішов у невідомому напрямку. Також громадяни описали вигляд кермувальника.Встановивши місце реєстрації автомобіля та оглянувши прилеглу територію, правоохоронці не виявили водія по орієнтуванню.Сьогодні ж, 22 червня, близько 11 години, патрульні виявили водія за місцем проживання. Його доправили на місце ДТП, де 65-річний чоловік визнав, що саме він керував автомобілем. Під час спілкування з останнім інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Інспекторам чоловік розповів, що вживав алкоголь вчора після ДТП і сьогодні, оскільки переймався, що розбив автомобіль.У результаті на нього склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст.122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ч.4 ст.130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має полісу обов’язкового страхування) КУпАП.Зауважують, що за січень-травень на території Волинській області зареєстрували 24 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 2 ДТП з постраждалими, в яких 2 особи травмувалися.

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