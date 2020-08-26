Волиняни завоювали 5 медалей на чемпіонаті з велоспорту
Сьогодні, 20:41
У Кропивницькому 17-20 червня пройшов ІІ етап чемпіонату України з велосипедного спорту (шорт-трек) та командний чемпіонат України в індивідуальній гонці на час. У змаганнях участь взяли спортсмени Волині та показали чудовий результат, здобувши в актив області 5 медалей різного ґатунку.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту.
Чемпіонкою України серед жінок на дистанції 8,4 км стала вихованка ШВСМ Ірина Шиманська. Срібною призеркою серед юніорок на дистанції 7,2 км стала учениця КЗ ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Богдана Левченко.
Серед юнаків на цій дистанції золоту медаль виборов вихованець КЗ ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Владислав Грушецький. Серед дівчат на дистанції 6 км срібну сходинку п’єдесталу посіла учениця КЗ ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Уляна Левченко, бронзову – Валерія Іосенко, вихованка ШВСМ.
У командному чемпіонаті України в індивідуальній гонці на час команда Волинської області посіла 1 місце серед жінок та 1 місце серед дівчат.
Тренують переможців та призерів Віктор Ковальов та Валентина Матвійчук-Жолнач.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту.
Чемпіонкою України серед жінок на дистанції 8,4 км стала вихованка ШВСМ Ірина Шиманська. Срібною призеркою серед юніорок на дистанції 7,2 км стала учениця КЗ ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Богдана Левченко.
Серед юнаків на цій дистанції золоту медаль виборов вихованець КЗ ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Владислав Грушецький. Серед дівчат на дистанції 6 км срібну сходинку п’єдесталу посіла учениця КЗ ДЮСШ № 4 Луцької міської ради Уляна Левченко, бронзову – Валерія Іосенко, вихованка ШВСМ.
У командному чемпіонаті України в індивідуальній гонці на час команда Волинської області посіла 1 місце серед жінок та 1 місце серед дівчат.
Тренують переможців та призерів Віктор Ковальов та Валентина Матвійчук-Жолнач.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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