Волиняни завоювали 5 медалей на чемпіонаті з велоспорту

У Кропивницькому 17-20 червня пройшов ІІ етап чемпіонату України з велосипедного спорту (шорт-трек) та командний чемпіонат України в індивідуальній гонці на час. У змаганнях участь взяли спортсмени Волині та показали чудовий результат, здобувши в актив області 5 медалей різного ґатунку.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту.Чемпіонкою України серед жінок на дистанції 8,4 км стала вихованка ШВСМ. Срібною призеркою серед юніорок на дистанції 7,2 км стала учениця КЗ ДЮСШ № 4 Луцької міської радиСеред юнаків на цій дистанції золоту медаль виборов вихованець КЗ ДЮСШ № 4 Луцької міської ради. Серед дівчат на дистанції 6 км срібну сходинку п’єдесталу посіла учениця КЗ ДЮСШ № 4 Луцької міської ради, бронзову –, вихованка ШВСМ.У командному чемпіонаті України в індивідуальній гонці на час команда Волинської області посіла 1 місце серед жінок та 1 місце серед дівчат.Тренують переможців та призерівта