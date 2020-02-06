На Одещині на березі моря стався зсув ґрунту: під землею можуть бути люди

В Одеській області стався зсув ґрунту на березі моря. Рятувальники здійснюють пошукові роботи людей, що могли опинитись під землею.Про це повідомляє ДСНС України.22 червня о 14:34 надійшло повідомлення від чергового поліції, що в Білгород-Дністровському район на березі моря біля с. Лебедівка стався зсув ґрунту, поруч з базою відпочинку. За попередньою інформацією, під ґрунтом можливо знаходяться люди.Після прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що стався обвал ґрунту висотою 15 м, на площі близько 150 кв.м. До пошукових робіт залучені рятувальники, військовослужбовці та місцеві мешканці. На місці події виявлені речі відпочивальників.Всього до пошукових робіт залучили 7 одиниць техніки 40 чоловік.