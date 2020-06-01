Економіка України почала виходити з 16-місячної кризи - Нацбанк





Як передає Дмитро Сологуб.



«Аналізуючи показники діяльності банківської системи з точки зору фінансової стабільності, ми бачимо, що економіка виходить з 16-місячної кризи. І, якщо подивитися на звіт з фінансової стабільності, можна побачити, що для банківської системи криза, по суті, так і не почалася. Хоча було багато побоювань, з огляду на поведінку банківської системи під час минулих криз. Зараз ситуація цілком нормальна», - сказав Сологуб.



За його словами, це ще раз підтверджує, що болючі реформи 2015-2016 років, які сьогодні продовжуються також і в небанківському фінансовому секторі, дали позитивний результат.



«Але це не означає, що ми можемо розслабитися і нічого не робити. Регулювання фінансового сектору залишається важливим завдання НБУ. Тому цього року ми відновлюємо стрес-тестування банків для того, щоб гарантувати стабільність фінансової системи, яка буде надійною запорукою економічного зростання в країні», - додав Сологуб.



За даними аналітиків НБУ, стабілізації та економічному відновленню сприяє сприятлива кон'юнктура для українських товарів на зовнішніх ринках та посилення внутрішнього попиту, який теж швидко зростає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Національному банку підтверджують вихід української економіки з майже півторарічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19.Як передає Укрінформ , про це під час пресбрифінгу заявив заступник голови НБУ«Аналізуючи показники діяльності банківської системи з точки зору фінансової стабільності, ми бачимо, що економіка виходить з 16-місячної кризи. І, якщо подивитися на звіт з фінансової стабільності, можна побачити, що для банківської системи криза, по суті, так і не почалася. Хоча було багато побоювань, з огляду на поведінку банківської системи під час минулих криз. Зараз ситуація цілком нормальна», - сказав Сологуб.За його словами, це ще раз підтверджує, що болючі реформи 2015-2016 років, які сьогодні продовжуються також і в небанківському фінансовому секторі, дали позитивний результат.«Але це не означає, що ми можемо розслабитися і нічого не робити. Регулювання фінансового сектору залишається важливим завдання НБУ. Тому цього року ми відновлюємо стрес-тестування банків для того, щоб гарантувати стабільність фінансової системи, яка буде надійною запорукою економічного зростання в країні», - додав Сологуб.За даними аналітиків НБУ, стабілізації та економічному відновленню сприяє сприятлива кон'юнктура для українських товарів на зовнішніх ринках та посилення внутрішнього попиту, який теж швидко зростає.

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