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Економіка України почала виходити з 16-місячної кризи - Нацбанк

Економіка України почала виходити з 16-місячної кризи - Нацбанк
В Національному банку підтверджують вихід української економіки з майже півторарічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це під час пресбрифінгу заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

«Аналізуючи показники діяльності банківської системи з точки зору фінансової стабільності, ми бачимо, що економіка виходить з 16-місячної кризи. І, якщо подивитися на звіт з фінансової стабільності, можна побачити, що для банківської системи криза, по суті, так і не почалася. Хоча було багато побоювань, з огляду на поведінку банківської системи під час минулих криз. Зараз ситуація цілком нормальна», - сказав Сологуб.

За його словами, це ще раз підтверджує, що болючі реформи 2015-2016 років, які сьогодні продовжуються також і в небанківському фінансовому секторі, дали позитивний результат.

«Але це не означає, що ми можемо розслабитися і нічого не робити. Регулювання фінансового сектору залишається важливим завдання НБУ. Тому цього року ми відновлюємо стрес-тестування банків для того, щоб гарантувати стабільність фінансової системи, яка буде надійною запорукою економічного зростання в країні», - додав Сологуб.

За даними аналітиків НБУ, стабілізації та економічному відновленню сприяє сприятлива кон'юнктура для українських товарів на зовнішніх ринках та посилення внутрішнього попиту, який теж швидко зростає.

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Теги: Національний банк, криза, короновірус, Сологуб
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