Провели на пенсію: на Волині вогнеборців облили водою під звуки сирени. ВІДЕО

Колектив 9-ї ДПРЧ м. Горохів ГУ ДСНС України у Волинській області відправили на заслужений відпочинок командирів відділеннята, що понад 25 років працювали у службі підрозділу.Про це повідомляють на сторінці 9-ї ДПРЧ.В останній робочий день - символічно - командири відділення під звуки сирен витягнув з боксу на подвір'я службову машину за допомогою пожежних рукавів, а далі колеги-вогнеборці полили з пожежного рукава пенсіонерів від голови до п’ят. Таким чином провели їх на заслужений відпочинок."Це традиція, яку шанують у кожній пожежній частині. Люди, які за цей час стали справжньою сім’єю", - йдеться у дописі.