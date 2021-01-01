Провели на пенсію: на Волині вогнеборців облили водою під звуки сирени. ВІДЕО
Сьогодні, 18:38
Колектив 9-ї ДПРЧ м. Горохів ГУ ДСНС України у Волинській області відправили на заслужений відпочинок командирів відділення Олександра Затірку та Олександра Батуру, що понад 25 років працювали у службі підрозділу.
Про це повідомляють на сторінці 9-ї ДПРЧ.
В останній робочий день - символічно - командири відділення під звуки сирен витягнув з боксу на подвір'я службову машину за допомогою пожежних рукавів, а далі колеги-вогнеборці полили з пожежного рукава пенсіонерів від голови до п’ят. Таким чином провели їх на заслужений відпочинок.
"Це традиція, яку шанують у кожній пожежній частині. Люди, які за цей час стали справжньою сім’єю", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці 9-ї ДПРЧ.
В останній робочий день - символічно - командири відділення під звуки сирен витягнув з боксу на подвір'я службову машину за допомогою пожежних рукавів, а далі колеги-вогнеборці полили з пожежного рукава пенсіонерів від голови до п’ят. Таким чином провели їх на заслужений відпочинок.
"Це традиція, яку шанують у кожній пожежній частині. Люди, які за цей час стали справжньою сім’єю", - йдеться у дописі.
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Провели на пенсію: на Волині вогнеборців облили водою під звуки сирени. ВІДЕО
Сьогодні, 18:38