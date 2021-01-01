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Провели на пенсію: на Волині вогнеборців облили водою під звуки сирени. ВІДЕО

Провели на пенсію: на Волині вогнеборців облили водою під звуки сирени. ВІДЕО
Колектив 9-ї ДПРЧ м. Горохів ГУ ДСНС України у Волинській області відправили на заслужений відпочинок командирів відділення Олександра Затірку та Олександра Батуру, що понад 25 років працювали у службі підрозділу.

Про це повідомляють на сторінці 9-ї ДПРЧ.

В останній робочий день - символічно - командири відділення під звуки сирен витягнув з боксу на подвір'я службову машину за допомогою пожежних рукавів, а далі колеги-вогнеборці полили з пожежного рукава пенсіонерів від голови до п’ят. Таким чином провели їх на заслужений відпочинок.

"Це традиція, яку шанують у кожній пожежній частині. Люди, які за цей час стали справжньою сім’єю", - йдеться у дописі.



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Теги: рятувальники, Горохів, заслужений відпочинок
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