Нова програма Президента «Здорова Україна» - скоро у громадах Волині. ВІДЕО

22 червня 2021 року Президент Українипредставив загальнонаціональну програму «Здорова Україна», яка має на меті збільшення тривалості життя українців.А зокрема, програма передбачає реформування уроків фізкультури в школі і повні медичні обстеження для осіб після 55 років кожен рік-два, повідомив Зеленський. "Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури, реформа шкільного харчування, популяризація спортивних секцій і гуртків, нові онлайн-додатки для їх пошуку і використання під час занять", - повідомив він.Також передбачається розвивати спортивну інфраструктуру в громадах та зробити спорт доступним для всіх верств населення.Однією із складових програми є створення «активних парків» і спортивних майданчиків. Вони мають з’явитися в усіх куточках України та стати локаціями здорової країни, мета яких – «спорт для всіх», цікавий і доступний для мільйонів українців. Це стане гарною профілактикою захворювань.