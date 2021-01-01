Нова програма Президента «Здорова Україна» - скоро у громадах Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
22 червня 2021 року Президент України Володимир Зеленський представив загальнонаціональну програму «Здорова Україна», яка має на меті збільшення тривалості життя українців.
А зокрема, програма передбачає реформування уроків фізкультури в школі і повні медичні обстеження для осіб після 55 років кожен рік-два, повідомив Зеленський. "Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури, реформа шкільного харчування, популяризація спортивних секцій і гуртків, нові онлайн-додатки для їх пошуку і використання під час занять", - повідомив він.
Також передбачається розвивати спортивну інфраструктуру в громадах та зробити спорт доступним для всіх верств населення.
Однією із складових програми є створення «активних парків» і спортивних майданчиків. Вони мають з’явитися в усіх куточках України та стати локаціями здорової країни, мета яких – «спорт для всіх», цікавий і доступний для мільйонів українців. Це стане гарною профілактикою захворювань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
А зокрема, програма передбачає реформування уроків фізкультури в школі і повні медичні обстеження для осіб після 55 років кожен рік-два, повідомив Зеленський. "Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури, реформа шкільного харчування, популяризація спортивних секцій і гуртків, нові онлайн-додатки для їх пошуку і використання під час занять", - повідомив він.
Також передбачається розвивати спортивну інфраструктуру в громадах та зробити спорт доступним для всіх верств населення.
Однією із складових програми є створення «активних парків» і спортивних майданчиків. Вони мають з’явитися в усіх куточках України та стати локаціями здорової країни, мета яких – «спорт для всіх», цікавий і доступний для мільйонів українців. Це стане гарною профілактикою захворювань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Клієнтський центр «Волиньгазу» облили невідомою речовиною: камери зафіксували диверсанта.ВІДЕО
Сьогодні, 21:33
Нова програма Президента «Здорова Україна» - скоро у громадах Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
Волиняни завоювали 5 медалей на чемпіонаті з велоспорту
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 червня
Сьогодні, 20:00