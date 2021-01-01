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Нова програма Президента «Здорова Україна» - скоро у громадах Волині. ВІДЕО

Нова програма Президента «Здорова Україна» - скоро у громадах Волині. ВІДЕО
22 червня 2021 року Президент України Володимир Зеленський представив загальнонаціональну програму «Здорова Україна», яка має на меті збільшення тривалості життя українців.

А зокрема, програма передбачає реформування уроків фізкультури в школі і повні медичні обстеження для осіб після 55 років кожен рік-два, повідомив Зеленський. "Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури, реформа шкільного харчування, популяризація спортивних секцій і гуртків, нові онлайн-додатки для їх пошуку і використання під час занять", - повідомив він.

Також передбачається розвивати спортивну інфраструктуру в громадах та зробити спорт доступним для всіх верств населення.

Однією із складових програми є створення «активних парків» і спортивних майданчиків. Вони мають з’явитися в усіх куточках України та стати локаціями здорової країни, мета яких – «спорт для всіх», цікавий і доступний для мільйонів українців. Це стане гарною профілактикою захворювань.

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Теги: Здорова Україна, програма Зеленський
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