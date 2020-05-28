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Знайшли 34-річну волинянку, яка пішла до подруги і не повернулася

Знайшли 34-річну волинянку, яка пішла до подруги і не повернулася
Розшукали 34-річну мешканку Нововолинська Тетяну Ус.

Про це повідомляє "Буг".

Нагадаємо, жінку шукали декілька днів. Волинянка зникла 19-го червня, коли пішла до подруги на 15-й мікрорайон> та не повернулась.

Наразі відомо, що Тетяну Ус знайшли. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.


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Теги: Нововолинськ, розшук, жінка
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