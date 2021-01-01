У «Дії» зʼявиться цифровий кабінет пацієнта – Ляшко





Про це під час Всеукраїнського Форуму "Україна-30. Здорова Україна" розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, - пише



Він зазначив, що наразі точно невідомо, коли запрацює кабінет, однак у МОЗ сподіваються, що ним можна буде користуватися вже восени 2021 року.



"Кабінет пацієнта, який дозволить в цифровому форматі, в додатку дія чітко відмічати всі щорічні медичні огляди, або раз на два роки, їхні результати, їхню динаміку. За результатами цих оглядів - мотивувати, як медпрацівника - вашого сімейного лікаря, так і людину, впроваджуючи певні пільги, компенсації для здорових людей, для тих хто слідкує за своїм здоров’ям", — зазначив він.



Також за його словами, планується проводити раз на два роки безкоштовний скринінг неінфекційних хвороб, а для людей від 55 років він проводитиметься раз на рік.



"Для тих хто з тих чи інших причин буде втрачати своє здоров я ми розширяємо програму доступні ліки, яка дозволить на амбулаторному етапі забезпечити адекватне, вчасне лікування і зменшити фінансові витрати, які несе родина хворого. Тому здорове харчування, фізична активність, відмова від шкідливих звичок і щорічні медичні огляди — це запорука вашого здоров’я", — наголосив міністр.



Як пояснив Ляшко, графік, коли необхідно проходити скринінг, можна буде подивитися у електронному кабінеті пацієнта в додатку "Дія".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерства охорони здоров'я та цифрової трансформації запускають цифровий кабінет пацієнта у додатку «Дія».Про це під час Всеукраїнського Форуму "Україна-30. Здорова Україна" розповів міністр охорони здоров'я- пише Суспільне Він зазначив, що наразі точно невідомо, коли запрацює кабінет, однак у МОЗ сподіваються, що ним можна буде користуватися вже восени 2021 року."Кабінет пацієнта, який дозволить в цифровому форматі, в додатку дія чітко відмічати всі щорічні медичні огляди, або раз на два роки, їхні результати, їхню динаміку. За результатами цих оглядів - мотивувати, як медпрацівника - вашого сімейного лікаря, так і людину, впроваджуючи певні пільги, компенсації для здорових людей, для тих хто слідкує за своїм здоров’ям", — зазначив він.Також за його словами, планується проводити раз на два роки безкоштовний скринінг неінфекційних хвороб, а для людей від 55 років він проводитиметься раз на рік."Для тих хто з тих чи інших причин буде втрачати своє здоров я ми розширяємо програму доступні ліки, яка дозволить на амбулаторному етапі забезпечити адекватне, вчасне лікування і зменшити фінансові витрати, які несе родина хворого. Тому здорове харчування, фізична активність, відмова від шкідливих звичок і щорічні медичні огляди — це запорука вашого здоров’я", — наголосив міністр.Як пояснив Ляшко, графік, коли необхідно проходити скринінг, можна буде подивитися у електронному кабінеті пацієнта в додатку "Дія".

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