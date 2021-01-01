Клієнтський центр «Волиньгазу» облили невідомою речовиною: камери зафіксували диверсанта.ВІДЕО
Сьогодні, 21:33
Клієнтський центр «Волиньгазу» облили невідомою речовиною із неприємним запахом.
Інцидент трапився вранці 22 червня, – йдеться у сюжеті 12 каналу.
Неприємний запах ширився на кілька десятків метрів. Причина жахливого смороду – густа чорна рідина, якою щедро облили вхід до клієнтського центру. Фахівці досліджують, чи не отруйна вона для людей. Інтенсивності випарам додає палюче сонце.
Підозрюваного у смердючій диверсії зафіксували камери стеження. Месник орудував сам, приїхав на ровері.
Що це помста когось із доведених до відчаю клієнтів не сумніваються ті, хто віднедавна до офісів «Волиньгазу» і самі ходять, як діти до школи, за звіркою показників лічильників і нарахованих сум.
Хворого чи обуреного диверсанта шукатиме поліція. Смердючу баюру присипали тирсою і викликали тих, хто її відмиє.
Коли центр відновить роботу – газовики напевне сказати не можуть. Клієнти, які з недобрим настроєм прийшли сьогодні з’ясувати походження величезних сум у платіжках, йдуть геть ще більше обурені.
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Інцидент трапився вранці 22 червня, – йдеться у сюжеті 12 каналу.
Неприємний запах ширився на кілька десятків метрів. Причина жахливого смороду – густа чорна рідина, якою щедро облили вхід до клієнтського центру. Фахівці досліджують, чи не отруйна вона для людей. Інтенсивності випарам додає палюче сонце.
Підозрюваного у смердючій диверсії зафіксували камери стеження. Месник орудував сам, приїхав на ровері.
Що це помста когось із доведених до відчаю клієнтів не сумніваються ті, хто віднедавна до офісів «Волиньгазу» і самі ходять, як діти до школи, за звіркою показників лічильників і нарахованих сум.
Хворого чи обуреного диверсанта шукатиме поліція. Смердючу баюру присипали тирсою і викликали тих, хто її відмиє.
Коли центр відновить роботу – газовики напевне сказати не можуть. Клієнти, які з недобрим настроєм прийшли сьогодні з’ясувати походження величезних сум у платіжках, йдуть геть ще більше обурені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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