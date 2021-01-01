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Пропустили другу дозу вакцини: в МОЗ дали рекомендації, що робити

Пропустили другу дозу вакцини: в МОЗ дали рекомендації, що робити
У разі неможливості зробити щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу в рекомендовані терміни його можна зробити пізніше, а для деяких вакцин – раніше.

У МОЗ нагадали, що щеплення 2-ю дозою вакцини бажано робити у визначений термін:

- Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 днів,
- CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів,
- Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.

При цьому у разі непереборних обставин введення другої дози можна зробити на 7 днів раніше зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio).

Для вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech відразу зазначено "вікно", в межах якого можна зробити щеплення, – в період між 21-им та 28-им днем після введення першої дози.

Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку.

Зазначається, що на цей момент не визначений кінцевий найпізніший термін введення другої дози вакцини проти COVID-19. Тому, якщо вакцинуватися другою дозою вчасно не вдалося, це слід зробити за першої нагоди.

При цьому в МОЗ рекомендують вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої потреби.

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Теги: вакцинація повторна, коронавірус, МОЗ
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