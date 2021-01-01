Юних лучан запрошують на безкоштовні заняття з великого тенісу
Сьогодні, 00:18
У Луцьку Жіночий рух «ЗА Майбутнє» розпочинає новий соціальний проект «Спорт – замість гаджетів» і оголошує набір діток у групи для занять великим тенісом.
Про це у Фейсбуці повідомила координаторка руху у Волинській області Ольга Максимяк.
Проводитиме заняття кваліфікована тренерка з великого тенісу Маргарита Бачинська. Окрім того, Марго є тренеркою з психофізичного розвитку, а її маленький син спонукав її отримати ще й помаранчевий пояс з рукопашного бою!
Заняття будуть проводитись на кортах «Прем’єр Теніс», що поблизу школи № 10 (вул. Ветеранів, 5), щосереди, розпочинаючи з 23 червня і до кінця серпня.
Розклад занять для дітей:
16.00 – 17.00 – для діток віком 8–10 років;
17.00 – 18.00 – для діток віком 5–7 років;
щосуботи з 18.00 до 19.00 - для дітей 11–14 років.
Із собою усі охочі мають мати спортивне взуття та гарний настрій.
Усі заняття – БЕЗКОШТОВНІ.
Максимальна кількість дітей в групі на одне заняття – 10.
Запис у групи за номером телефону 097 808 37 35, можна також записатися під постом у соціальній мережі у коментарях або ж написати повідомлення координатору Ользі Максимяк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Фейсбуці повідомила координаторка руху у Волинській області Ольга Максимяк.
Проводитиме заняття кваліфікована тренерка з великого тенісу Маргарита Бачинська. Окрім того, Марго є тренеркою з психофізичного розвитку, а її маленький син спонукав її отримати ще й помаранчевий пояс з рукопашного бою!
Заняття будуть проводитись на кортах «Прем’єр Теніс», що поблизу школи № 10 (вул. Ветеранів, 5), щосереди, розпочинаючи з 23 червня і до кінця серпня.
Розклад занять для дітей:
16.00 – 17.00 – для діток віком 8–10 років;
17.00 – 18.00 – для діток віком 5–7 років;
щосуботи з 18.00 до 19.00 - для дітей 11–14 років.
Із собою усі охочі мають мати спортивне взуття та гарний настрій.
Усі заняття – БЕЗКОШТОВНІ.
Максимальна кількість дітей в групі на одне заняття – 10.
Запис у групи за номером телефону 097 808 37 35, можна також записатися під постом у соціальній мережі у коментарях або ж написати повідомлення координатору Ользі Максимяк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Юних лучан запрошують на безкоштовні заняття з великого тенісу
Сьогодні, 00:18
23 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У «Дії» зʼявиться цифровий кабінет пацієнта – Ляшко
22 червень, 23:18
Пропустили другу дозу вакцини: в МОЗ дали рекомендації, що робити
22 червень, 22:24
Клієнтський центр «Волиньгазу» облили невідомою речовиною: камери зафіксували диверсанта.ВІДЕО
22 червень, 21:33