Юних лучан запрошують на безкоштовні заняття з великого тенісу





Про це у Фейсбуці Ольга Максимяк.



Проводитиме заняття кваліфікована тренерка з великого тенісу Маргарита Бачинська. Окрім того, Марго є тренеркою з психофізичного розвитку, а її маленький син спонукав її отримати ще й помаранчевий пояс з рукопашного бою!



Заняття будуть проводитись на кортах «Прем’єр Теніс», що поблизу школи № 10 (вул. Ветеранів, 5), щосереди, розпочинаючи з 23 червня і до кінця серпня.



Розклад занять для дітей:



16.00 – 17.00 – для діток віком 8–10 років;



17.00 – 18.00 – для діток віком 5–7 років;



щосуботи з 18.00 до 19.00 - для дітей 11–14 років.



Із собою усі охочі мають мати спортивне взуття та гарний настрій.



Усі заняття – БЕЗКОШТОВНІ.



Максимальна кількість дітей в групі на одне заняття – 10.



Запис у групи за номером телефону 097 808 37 35, можна також записатися під постом у соціальній мережі у коментарях або ж написати повідомлення координатору Ользі Максимяк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку Жіночий рух «ЗА Майбутнє» розпочинає новий соціальний проект «Спорт – замість гаджетів» і оголошує набір діток у групи для занять великим тенісом.Про це у Фейсбуці повідомила координаторка руху у Волинській областіПроводитиме заняття кваліфікована тренерка з великого тенісу. Окрім того, Марго є тренеркою з психофізичного розвитку, а її маленький син спонукав її отримати ще й помаранчевий пояс з рукопашного бою!Заняття будуть проводитись на кортах «Прем’єр Теніс», що поблизу школи № 10 (вул. Ветеранів, 5), щосереди, розпочинаючи з 23 червня і до кінця серпня.Розклад занять для дітей:16.00 – 17.00 – для діток віком 8–10 років;17.00 – 18.00 – для діток віком 5–7 років;щосуботи з 18.00 до 19.00 - для дітей 11–14 років.Із собою усі охочі мають мати спортивне взуття та гарний настрій.Усі заняття – БЕЗКОШТОВНІ.Максимальна кількість дітей в групі на одне заняття – 10.Запис у групи за номером телефону 097 808 37 35, можна також записатися під постом у соціальній мережі у коментарях або ж написати повідомлення координатору Ользі Максимяк.

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