У «Парковому кварталі» залишилась остання квартира на продаж. ВІДЕООГЛЯД*

43,77 м2, розмір кімнати - 16,95 м2.



Переглянути, як розташовані кімнати, які будівельні роботи виконані і навіть який вигляд буде із вікна можна під час відеоекскурсії, яку організувала керівниця відділу продажів Будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.











Остання квартира «Паркового кварталу» розташована на верхньому поверсі 4 під'їзду. Будинок уже повністю змурований, наразі тривають внутрішні та оздоблювальні роботи.





Планування останньої квартири ЖК «Парковий квартал»



Крім того, в «Парковому кварталі» є ще два комерційні приміщення, які розташовані на першому поверсі і мають площу 112,71 м2. У кожному є окремі санвузли та відділені кімнати для господарських потреб.



Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:

• збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;

• зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);

• комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);

• доглянута територія поруч;

• додаткова цілодобова «охорона» у вигляді сусідів-мешканців.



Які ж заклади хочуть бачити на території житлових комплексів в першу чергу? Будівельна компанія «Інвестор» провела опитування серед мешканців «Паркового кварталу». В пріоритеті виявився швидкий доступ до їжі і ліків, а також - спорт та дитяче дозвілля. Детальніше - читайте





Планування комерційних приміщень



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 543 74 66

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ЖК «Парковий квартал» (м. Ковель) залишилась остання квартира на продаж. Її площа –, розмір кімнати -Переглянути, як розташовані кімнати, які будівельні роботи виконані і навіть який вигляд буде із вікна можна під час відеоекскурсії, яку організувала керівниця відділу продажів Будівельної компанії «Інвестор»Остання квартира «Паркового кварталу» розташована на верхньому поверсі 4 під'їзду. Будинок уже повністю змурований, наразі тривають внутрішні та оздоблювальні роботи.Планування останньої квартири ЖК «Парковий квартал»Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:• збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;• зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);• комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);• доглянута територія поруч;• додаткова цілодобова «охорона» у вигляді сусідів-мешканців.Які ж заклади хочуть бачити на території житлових комплексів в першу чергу? Будівельна компанія «Інвестор» провела опитування серед мешканців «Паркового кварталу». В пріоритеті виявився швидкий доступ до їжі і ліків, а також - спорт та дитяче дозвілля. Детальніше - читайте за посиланням Планування комерційних приміщеньДетальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:+38 067 543 74 66Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Ковель, вул. Глібова, 8 бСайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

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