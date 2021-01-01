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У «Парковому кварталі» залишилась остання квартира на продаж. ВІДЕООГЛЯД*

У «Парковому кварталі» залишилась остання квартира на продаж. ВІДЕООГЛЯД*
У ЖК «Парковий квартал» (м. Ковель) залишилась остання квартира на продаж. Її площа – 43,77 м2, розмір кімнати - 16,95 м2.

Переглянути, як розташовані кімнати, які будівельні роботи виконані і навіть який вигляд буде із вікна можна під час відеоекскурсії, яку організувала керівниця відділу продажів Будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.





Остання квартира «Паркового кварталу» розташована на верхньому поверсі 4 під'їзду. Будинок уже повністю змурований, наразі тривають внутрішні та оздоблювальні роботи.
У «Парковому кварталі» залишилась остання квартира на продаж. ВІДЕООГЛЯД*


Планування останньої квартири ЖК «Парковий квартал»

Крім того, в «Парковому кварталі» є ще два комерційні приміщення, які розташовані на першому поверсі і мають площу 112,71 м2. У кожному є окремі санвузли та відділені кімнати для господарських потреб.

Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:
• збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;
• зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);
• комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);
• доглянута територія поруч;
• додаткова цілодобова «охорона» у вигляді сусідів-мешканців.

Які ж заклади хочуть бачити на території житлових комплексів в першу чергу? Будівельна компанія «Інвестор» провела опитування серед мешканців «Паркового кварталу». В пріоритеті виявився швидкий доступ до їжі і ліків, а також - спорт та дитяче дозвілля. Детальніше - читайте за посиланням.


Планування комерційних приміщень

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор


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