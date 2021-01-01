Вибух в будинку під Києвом був влаштований для приховання вбивства, жертві вирізали серце - поліція





Про це у переданому Андрій Нєбитов.



За його словами, в квартирі, де сталася пожежа, було виявлено труп чоловіка. "За результатами його обстеження судово-медичними експертами встановлено, що він помер не від пожежі, а внаслідок нанесення йому тяжких тілесних ушкоджень — у нього перерізане горло, є три удари в груди ножем, є вирізане серце і частина легень", - розповів Нєбитов.



Також він повідомив, що оперативники карного розшуку спільно з кримінальною поліцією встановили і затримали особу, яка "обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього вбивства".



Слідство встановило, що вчора моряк, 1978 року народження, який проживає неподалік, прийшов до будинку, щоб влаштувати пожежу для приховання скоєного злочину. Сім’я з цим чоловіком не проживає, його рідні зараз перебувають у Севастополі.



Правоохоронці затримали чоловіка за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу, наразі він перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання.



Слідчі збирають доказову базу для оголошення йому підозри за двома статтями Кримінального кодексу, а саме навмисне вбивство і знищення майна небезпечним способом.



Як повідомляв УНІАН, 21 червня в селі Білогородка під Києвом внаслідок вибуху у 5-поверховому будинку постраждали 8 осіб.



Вибух з подальшим горінням стався о 13:20 в квартирі на третьому поверсі. Пожежа розповсюдилась на четвертий, п'ятий поверхи та покрівлю. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пожежу, що сталася внаслідок вибуху у 5-поверховому будинку в селі Білогородка Київської області, влаштував чоловік, аби замаскувати вбивство.Про це у переданому УНІАН відеокоментарі повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській областіЗа його словами, в квартирі, де сталася пожежа, було виявлено труп чоловіка. "За результатами його обстеження судово-медичними експертами встановлено, що він помер не від пожежі, а внаслідок нанесення йому тяжких тілесних ушкоджень — у нього перерізане горло, є три удари в груди ножем, є вирізане серце і частина легень", - розповів Нєбитов.Також він повідомив, що оперативники карного розшуку спільно з кримінальною поліцією встановили і затримали особу, яка "обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього вбивства".Слідство встановило, що вчора моряк, 1978 року народження, який проживає неподалік, прийшов до будинку, щоб влаштувати пожежу для приховання скоєного злочину. Сім’я з цим чоловіком не проживає, його рідні зараз перебувають у Севастополі.Правоохоронці затримали чоловіка за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу, наразі він перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання.Слідчі збирають доказову базу для оголошення йому підозри за двома статтями Кримінального кодексу, а саме навмисне вбивство і знищення майна небезпечним способом.Як повідомляв УНІАН, 21 червня в селі Білогородка під Києвом внаслідок вибуху у 5-поверховому будинку постраждали 8 осіб.Вибух з подальшим горінням стався о 13:20 в квартирі на третьому поверсі. Пожежа розповсюдилась на четвертий, п'ятий поверхи та покрівлю. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

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