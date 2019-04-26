На Волині перепоховали останки 38 невідомих солдат часів Другої Світової. ФОТО





Про це Ігор Пініс.





«80 років від жахливо-кривавої дати - початку Другої Світової війни... Десятки мільйонів вбитих і поранених. Сотні мільйонів скалічених душ і зруйнованих долей. 80 років минуло, але ще не віднайдено останки майже 4 000 000 воїнів загинувших у тій війні. Сьогодні перепоховано ще 38 останків радянських солдат, що загинули у боях навколо Ковеля. Ми напевно вже не взнаємо їх імена, національності чи віросповідання. Але наш довічний обов'язок Пам'ятати їх подвиг та жертву. Вічна пам'ять і вічна Слава Невідомим Героям!», - пише волонтер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 червня, до Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни відбулось перепоховання 38 останків невідомих вояків, які загинули у Другій Світовій війні поблизу Ковеля.Про це написав на своїй сторінці у Файсбук координатор організації «Волонтери Волині»«80 років від жахливо-кривавої дати - початку Другої Світової війни... Десятки мільйонів вбитих і поранених. Сотні мільйонів скалічених душ і зруйнованих долей. 80 років минуло, але ще не віднайдено останки майже 4 000 000 воїнів загинувших у тій війні. Сьогодні перепоховано ще 38 останків радянських солдат, що загинули у боях навколо Ковеля. Ми напевно вже не взнаємо їх імена, національності чи віросповідання. Але наш довічний обов'язок Пам'ятати їх подвиг та жертву. Вічна пам'ять і вічна Слава Невідомим Героям!», - пише волонтер.

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