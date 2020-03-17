Випускникам шкіл вручатимуть медалі на Театральному майдані Луцька
Сьогодні, 07:23
29 червня на Театральному майдані 194 випускників луцьких шкіл отримають золоті медалі «За високі досягнення у навчанні».
Про це стало відомо під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, пише ІА «Волинські Новини».
Як повідомила начальниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко, цьогоріч у школах Луцької міської територіальної громади - 31 тисяча 133 випускники.
Зі слів головної освітянки, випустилися, здобувши повну загальну середню освіту, 1549 учнів 11 класів, а по закінченню 9 класу - 2564 учнів. З них 247 дітей закінчили школу з відзнакою.
Зіновія Лещенко розповіла, що 194 випускники 11 класів загальноосвітніх закладів громади – претенденти на отримання золотої медалі. Високу відзнаку «За високі досягнення у навчанні» вручать найкращим з найкращих 29 червня на Театральному майдані в Луцьку.
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Про це стало відомо під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, пише ІА «Волинські Новини».
Як повідомила начальниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко, цьогоріч у школах Луцької міської територіальної громади - 31 тисяча 133 випускники.
Зі слів головної освітянки, випустилися, здобувши повну загальну середню освіту, 1549 учнів 11 класів, а по закінченню 9 класу - 2564 учнів. З них 247 дітей закінчили школу з відзнакою.
Зіновія Лещенко розповіла, що 194 випускники 11 класів загальноосвітніх закладів громади – претенденти на отримання золотої медалі. Високу відзнаку «За високі досягнення у навчанні» вручать найкращим з найкращих 29 червня на Театральному майдані в Луцьку.
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