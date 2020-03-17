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Випускникам шкіл вручатимуть медалі на Театральному майдані Луцька

Випускникам шкіл вручатимуть медалі на Театральному майдані Луцька
29 червня на Театральному майдані 194 випускників луцьких шкіл отримають золоті медалі «За високі досягнення у навчанні».

Про це стало відомо під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, пише ІА «Волинські Новини».

Як повідомила начальниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко, цьогоріч у школах Луцької міської територіальної громади - 31 тисяча 133 випускники.

Зі слів головної освітянки, випустилися, здобувши повну загальну середню освіту, 1549 учнів 11 класів, а по закінченню 9 класу - 2564 учнів. З них 247 дітей закінчили школу з відзнакою.

Зіновія Лещенко розповіла, що 194 випускники 11 класів загальноосвітніх закладів громади – претенденти на отримання золотої медалі. Високу відзнаку «За високі досягнення у навчанні» вручать найкращим з найкращих 29 червня на Театральному майдані в Луцьку.


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Теги: Лещенко, вручння медалей
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