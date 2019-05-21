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200 балів на ЗНО з математики: луцька випускниця поділилася секретом успіху.ВІДЕО

200 балів на ЗНО з математики: луцька випускниця поділилася секретом успіху.ВІДЕО
На Волині троє випускників склали зовнішнє незалежне оцінювання з математики на 200 балів.

Про це розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко, пише "Суспільне".

Серед тих, хто отримав максимум за тест – випускниця Луцького НВК № 9 Тетяна Соколова. Як розповіла дівчина, у класі вона стала єдиною, хто отримав максимальний бал. На ЗНО здавала чотири предмети. Каже: у власних силах була впевнена.

У школі щотижня разом із однокласниками мали дев'ять годин навчання з математики, каже дівчина. У майбутньому Тетяна планує вивчати комп'ютерні науки в одному з вишів Львова.

"Я ніколи не зазубрювала формули. Коли ти розв’язуєш задачі, то ти їх запам'ятовуєш і розумієш і багато формул можна вивести, якщо вони складні", – зазначила випускниця луцького ліцею.

Окрім математики, Тетяна Соколова здавала фізику – на 196 балів і англійську мову – на 189 балів.

"На математиці мене трохи вибила з колії геометрична задача. Коли я її вперше побачила і я її вирішила складнішим способом і вирішила відкласти на потім. Це такі задача, коли ти бачиш правильну відповідь і розумієш ще це дуже легко, але знайти цю відповідь важко", – говорить лучанка.

Вчителька математики Оксана Мала навчала дітей цьому предмету з п'ятого класу. Говорить: у класі навчалося 29 учнів і всі склали ЗНО з математики на високі бали.

Із її слів, написати тест на 200 балів – не так і легко, адже виконання завдань упродовж 3,5 годин втомлює і ніхто з дітей не застрахований від механічної помилки.

Наразі відомі результати з чотирьох предметів, говорить завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко. Із її слів, по одному випускнику отримали 200 балів із хімії та фізики. Ще п'ятеро випускників шкіл отримали максимальний бал із англійської мови.

"Один заклад – Волинський науковий ліцей інтернат – має два найвищих результати з фізики та з математики. Маємо ковельський ліцей, який має трьох двохсотбальників фз англійської мови. Ще маємо в Турійську учасницю з таким же балом, яка за нашими даними вона готувалася без репетиторів з англійської", – зазначила Алла Корнейко.


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Теги: ЗНО, математика, Тетяна Соколова
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