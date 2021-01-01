Ковід в Україні: повідомили статистику за минулу добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 23 червня.



Також за минулу добу:



◾️ госпіталізували – 419 осіб;

◾️ летальних випадків – 70;

◾️ одужало – 2 292 особи;



За добу протестовано:



◾️ методом ПЛР – 26 280 осіб,

◾️ методом ІФА – 8 135 осіб,

◾️ експрес-тестами – 13 782 особи.



За весь час пандемії в Україні:



◾️ захворіло – 2 230 977 осіб;

◾️ одужало – 2 155 261 особа;

◾️ летальних випадків – 52 123;

◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 717 176.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 241 випадок;

Вінницька область – 20 випадків;

Волинська область – 13 випадків;

Дніпропетровська область – 36 випадків;

Донецька область – 51 випадок;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 15 випадків;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 38 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 52 випадки;

Миколаївська область – 23 випадки;

Одеська область – 30 випадків;

Полтавська область – 35 випадків;

Рівненська область – 38 випадків;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 4 випадки;

Харківська область – 26 випадків;

Херсонська область – 9 випадків;

Хмельницька область – 26 випадків;

Черкаська область – 41 випадок;

Чернівецька область – 19 випадків;

Чернігівська область – 15 випадків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 22 червня 2021 року в Україні зафіксували 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 25).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 23 червня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 419 осіб;◾️ летальних випадків – 70;◾️ одужало – 2 292 особи;За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 26 280 осіб,◾️ методом ІФА – 8 135 осіб,◾️ експрес-тестами – 13 782 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 230 977 осіб;◾️ одужало – 2 155 261 особа;◾️ летальних випадків – 52 123;◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 717 176.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 241 випадок;Вінницька область – 20 випадків;Волинська область – 13 випадків;Дніпропетровська область – 36 випадків;Донецька область – 51 випадок;Житомирська область – 17 випадків;Закарпатська область – 21 випадок;Запорізька область – 15 випадків;Івано-Франківська область – 7 випадків;Київська область – 38 випадків;Кіровоградська область – 9 випадків;Луганська область – 23 випадки;Львівська область – 52 випадки;Миколаївська область – 23 випадки;Одеська область – 30 випадків;Полтавська область – 35 випадків;Рівненська область – 38 випадків;Сумська область – 26 випадків;Тернопільська область – 4 випадки;Харківська область – 26 випадків;Херсонська область – 9 випадків;Хмельницька область – 26 випадків;Черкаська область – 41 випадок;Чернівецька область – 19 випадків;Чернігівська область – 15 випадків.

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