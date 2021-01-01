Ковід в Україні: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 09:00
За добу 22 червня 2021 року в Україні зафіксували 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 25).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 23 червня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 419 осіб;
◾️ летальних випадків – 70;
◾️ одужало – 2 292 особи;
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 26 280 осіб,
◾️ методом ІФА – 8 135 осіб,
◾️ експрес-тестами – 13 782 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 230 977 осіб;
◾️ одужало – 2 155 261 особа;
◾️ летальних випадків – 52 123;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 717 176.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 241 випадок;
Вінницька область – 20 випадків;
Волинська область – 13 випадків;
Дніпропетровська область – 36 випадків;
Донецька область – 51 випадок;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 21 випадок;
Запорізька область – 15 випадків;
Івано-Франківська область – 7 випадків;
Київська область – 38 випадків;
Кіровоградська область – 9 випадків;
Луганська область – 23 випадки;
Львівська область – 52 випадки;
Миколаївська область – 23 випадки;
Одеська область – 30 випадків;
Полтавська область – 35 випадків;
Рівненська область – 38 випадків;
Сумська область – 26 випадків;
Тернопільська область – 4 випадки;
Харківська область – 26 випадків;
Херсонська область – 9 випадків;
Хмельницька область – 26 випадків;
Черкаська область – 41 випадок;
Чернівецька область – 19 випадків;
Чернігівська область – 15 випадків.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 23 червня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 419 осіб;
◾️ летальних випадків – 70;
◾️ одужало – 2 292 особи;
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 26 280 осіб,
◾️ методом ІФА – 8 135 осіб,
◾️ експрес-тестами – 13 782 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 230 977 осіб;
◾️ одужало – 2 155 261 особа;
◾️ летальних випадків – 52 123;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 717 176.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 241 випадок;
Вінницька область – 20 випадків;
Волинська область – 13 випадків;
Дніпропетровська область – 36 випадків;
Донецька область – 51 випадок;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 21 випадок;
Запорізька область – 15 випадків;
Івано-Франківська область – 7 випадків;
Київська область – 38 випадків;
Кіровоградська область – 9 випадків;
Луганська область – 23 випадки;
Львівська область – 52 випадки;
Миколаївська область – 23 випадки;
Одеська область – 30 випадків;
Полтавська область – 35 випадків;
Рівненська область – 38 випадків;
Сумська область – 26 випадків;
Тернопільська область – 4 випадки;
Харківська область – 26 випадків;
Херсонська область – 9 випадків;
Хмельницька область – 26 випадків;
Черкаська область – 41 випадок;
Чернівецька область – 19 випадків;
Чернігівська область – 15 випадків.
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