Курс валют у Луцьку на 23 червня
Сьогодні, 09:18
Курс долара у Луцьку станом на 23 червня 2021 року такий: купівля – 27.153, а продаж – 27.403.
Євро при купівлі становить – 32.211, продажу – 32.649.
Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.381 .
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.806, продаж – 7.270.
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Євро при купівлі становить – 32.211, продажу – 32.649.
Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.381 .
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.806, продаж – 7.270.
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