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Нітрати в овочах і фруктах на Волині тепер виявляють рідко, – фахівець

Нітрати в овочах і фруктах на Волині тепер виявляють рідко, – фахівець
Останнім часом на Волині рідко виявляють овочі або фрукти із перевищеним вмістом нітратів. Цьогоріч зафіксували лише один такий випадок – у полуниці на Північному ринку у Луцьку.

Про це розповіла завідувачка відділу ветеринарно-санітарної експертизи Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів Інна Вакульчук у програмі Ранок LIVE на 12 каналі.

На її думку, це свідчить про те, що підвищилася культура агровиробництва.

За словами Інни Вакульчук, на агропродовольчих ринках працюють лікарі-ветсанексперти, які контролюють якість продукції, що реалізується.

«Кожна партія рослинної продукції, яка завозиться, піддається контролю і видається експертний висновок, який вказує, чи продукт якісний», – стверджує завідувачка лабораторії. Контролери надають місце для торгівлі продавцеві лише після того, як він отримав результати лабораторних досліджень, – каже вона.

«У магазинах, супермаркетах продуктів не перевіряють, вони туди надходять уже із товарно-транспортною накладною чи іншими документами, які засвідчують їхню якість та безпечність», – запевняє Інна Вакульчук.

Вона заперечує популярну думку, що за зовнішнім виглядом овочів чи фруктів можна визначити, чи не перевищений у них вміст нітратів, і радить керуватися наявністю у продавця документа, який підтверджує їхню безпечність.

«За кольором і розміром плоду ми не визначимо, чи високий вміст нітратів. Ми повинні довіряти експертному висновку, який є у продавця. Покупець має право запитати у продавця про такий висновок», – стверджує фахівчиня.

За її словами, цей документ діє обмежений період залежно від виду продукції, тому потрібно звертати увагу на зазначену у ньому дату.

«На овочі він діє тиждень, максимум 10 днів. Якщо ви прийшли 12 числа, а експертний висновок за 20 число попереднього місяця – то про яку якість можна говорити», – каже Інна Вакульчук.

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Теги: Волинь, нітрати, овочі, фрукти, випадки
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