Нітрати в овочах і фруктах на Волині тепер виявляють рідко, – фахівець





Про це розповіла завідувачка відділу ветеринарно-санітарної експертизи Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів Інна Вакульчук у програмі Ранок LIVE на



На її думку, це свідчить про те, що підвищилася культура агровиробництва.



За словами Інни Вакульчук, на агропродовольчих ринках працюють лікарі-ветсанексперти, які контролюють якість продукції, що реалізується.



«Кожна партія рослинної продукції, яка завозиться, піддається контролю і видається експертний висновок, який вказує, чи продукт якісний», – стверджує завідувачка лабораторії. Контролери надають місце для торгівлі продавцеві лише після того, як він отримав результати лабораторних досліджень, – каже вона.



«У магазинах, супермаркетах продуктів не перевіряють, вони туди надходять уже із товарно-транспортною накладною чи іншими документами, які засвідчують їхню якість та безпечність», – запевняє Інна Вакульчук.



Вона заперечує популярну думку, що за зовнішнім виглядом овочів чи фруктів можна визначити, чи не перевищений у них вміст нітратів, і радить керуватися наявністю у продавця документа, який підтверджує їхню безпечність.



«За кольором і розміром плоду ми не визначимо, чи високий вміст нітратів. Ми повинні довіряти експертному висновку, який є у продавця. Покупець має право запитати у продавця про такий висновок», – стверджує фахівчиня.



За її словами, цей документ діє обмежений період залежно від виду продукції, тому потрібно звертати увагу на зазначену у ньому дату.



«На овочі він діє тиждень, максимум 10 днів. Якщо ви прийшли 12 числа, а експертний висновок за 20 число попереднього місяця – то про яку якість можна говорити», – каже Інна Вакульчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останнім часом на Волині рідко виявляють овочі або фрукти із перевищеним вмістом нітратів. Цьогоріч зафіксували лише один такий випадок – у полуниці на Північному ринку у Луцьку.Про це розповіла завідувачка відділу ветеринарно-санітарної експертизи Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктіву програмі Ранок LIVE на 12 каналі. На її думку, це свідчить про те, що підвищилася культура агровиробництва.За словами Інни Вакульчук, на агропродовольчих ринках працюють лікарі-ветсанексперти, які контролюють якість продукції, що реалізується.«Кожна партія рослинної продукції, яка завозиться, піддається контролю і видається експертний висновок, який вказує, чи продукт якісний», – стверджує завідувачка лабораторії. Контролери надають місце для торгівлі продавцеві лише після того, як він отримав результати лабораторних досліджень, – каже вона.«У магазинах, супермаркетах продуктів не перевіряють, вони туди надходять уже із товарно-транспортною накладною чи іншими документами, які засвідчують їхню якість та безпечність», – запевняє Інна Вакульчук.Вона заперечує популярну думку, що за зовнішнім виглядом овочів чи фруктів можна визначити, чи не перевищений у них вміст нітратів, і радить керуватися наявністю у продавця документа, який підтверджує їхню безпечність.«За кольором і розміром плоду ми не визначимо, чи високий вміст нітратів. Ми повинні довіряти експертному висновку, який є у продавця. Покупець має право запитати у продавця про такий висновок», – стверджує фахівчиня.За її словами, цей документ діє обмежений період залежно від виду продукції, тому потрібно звертати увагу на зазначену у ньому дату.«На овочі він діє тиждень, максимум 10 днів. Якщо ви прийшли 12 числа, а експертний висновок за 20 число попереднього місяця – то про яку якість можна говорити», – каже Інна Вакульчук.

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