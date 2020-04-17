Нітрати в овочах і фруктах на Волині тепер виявляють рідко, – фахівець
Сьогодні, 09:55
Останнім часом на Волині рідко виявляють овочі або фрукти із перевищеним вмістом нітратів. Цьогоріч зафіксували лише один такий випадок – у полуниці на Північному ринку у Луцьку.
Про це розповіла завідувачка відділу ветеринарно-санітарної експертизи Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів Інна Вакульчук у програмі Ранок LIVE на 12 каналі.
На її думку, це свідчить про те, що підвищилася культура агровиробництва.
За словами Інни Вакульчук, на агропродовольчих ринках працюють лікарі-ветсанексперти, які контролюють якість продукції, що реалізується.
«Кожна партія рослинної продукції, яка завозиться, піддається контролю і видається експертний висновок, який вказує, чи продукт якісний», – стверджує завідувачка лабораторії. Контролери надають місце для торгівлі продавцеві лише після того, як він отримав результати лабораторних досліджень, – каже вона.
«У магазинах, супермаркетах продуктів не перевіряють, вони туди надходять уже із товарно-транспортною накладною чи іншими документами, які засвідчують їхню якість та безпечність», – запевняє Інна Вакульчук.
Вона заперечує популярну думку, що за зовнішнім виглядом овочів чи фруктів можна визначити, чи не перевищений у них вміст нітратів, і радить керуватися наявністю у продавця документа, який підтверджує їхню безпечність.
«За кольором і розміром плоду ми не визначимо, чи високий вміст нітратів. Ми повинні довіряти експертному висновку, який є у продавця. Покупець має право запитати у продавця про такий висновок», – стверджує фахівчиня.
За її словами, цей документ діє обмежений період залежно від виду продукції, тому потрібно звертати увагу на зазначену у ньому дату.
«На овочі він діє тиждень, максимум 10 днів. Якщо ви прийшли 12 числа, а експертний висновок за 20 число попереднього місяця – то про яку якість можна говорити», – каже Інна Вакульчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповіла завідувачка відділу ветеринарно-санітарної експертизи Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів Інна Вакульчук у програмі Ранок LIVE на 12 каналі.
На її думку, це свідчить про те, що підвищилася культура агровиробництва.
За словами Інни Вакульчук, на агропродовольчих ринках працюють лікарі-ветсанексперти, які контролюють якість продукції, що реалізується.
«Кожна партія рослинної продукції, яка завозиться, піддається контролю і видається експертний висновок, який вказує, чи продукт якісний», – стверджує завідувачка лабораторії. Контролери надають місце для торгівлі продавцеві лише після того, як він отримав результати лабораторних досліджень, – каже вона.
«У магазинах, супермаркетах продуктів не перевіряють, вони туди надходять уже із товарно-транспортною накладною чи іншими документами, які засвідчують їхню якість та безпечність», – запевняє Інна Вакульчук.
Вона заперечує популярну думку, що за зовнішнім виглядом овочів чи фруктів можна визначити, чи не перевищений у них вміст нітратів, і радить керуватися наявністю у продавця документа, який підтверджує їхню безпечність.
«За кольором і розміром плоду ми не визначимо, чи високий вміст нітратів. Ми повинні довіряти експертному висновку, який є у продавця. Покупець має право запитати у продавця про такий висновок», – стверджує фахівчиня.
За її словами, цей документ діє обмежений період залежно від виду продукції, тому потрібно звертати увагу на зазначену у ньому дату.
«На овочі він діє тиждень, максимум 10 днів. Якщо ви прийшли 12 числа, а експертний висновок за 20 число попереднього місяця – то про яку якість можна говорити», – каже Інна Вакульчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зірвані дахи та затоплені вулиці: Польщу накрив сильний буревій
Сьогодні, 10:10
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
Сьогодні, 10:03
Нітрати в овочах і фруктах на Волині тепер виявляють рідко, – фахівець
Сьогодні, 09:55
До найближчої школи – 11 км лісом: батьки на Волині – проти закриття навчального закладу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:37
Курс валют у Луцьку на 23 червня
Сьогодні, 09:18