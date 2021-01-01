Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
Сьогодні, 10:03
На Волині за попередню добу зареєстрували 13 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 0).
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 78,
- Летальних випадків (осіб) – 4.
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 411,
- методом ІФА (осіб) – 244,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 1122.
Активні випадки на сьогодні – 546, що становить 53,0 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 052 (з них дітей – 3212 та медичних працівників – 3608),
одужали (осіб) – 60 316 (з них дітей – 3193 та медичних працівників – 3564),
- летальних випадків (осіб) –1 190 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань:
- ПЛР (осіб) – 253 191,
- методом ІФА (осіб) –171 672.
Розподіл випадків:
Луцький район – 2 хворих:
- Луцька ТГ – 1
- Торчинська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 0 хворих:
Камінь-Каширський район – 2 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 1
Маневицька ТГ – 1
Ковельський район – 9 хворих:
Велицька ТГ – 1
Вишнівська ТГ – 1
Голобська ТГ – 1
Дубівська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 1
Старовижівська ТГ – 1
Шацька ТГ – 3
Проти COVID-19 за добу 22 червня 2021 року провели 1113 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 37904 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 7657 осіб. Загалом провели 45561 щеплення.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 78,
- Летальних випадків (осіб) – 4.
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 411,
- методом ІФА (осіб) – 244,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 1122.
Активні випадки на сьогодні – 546, що становить 53,0 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 052 (з них дітей – 3212 та медичних працівників – 3608),
одужали (осіб) – 60 316 (з них дітей – 3193 та медичних працівників – 3564),
- летальних випадків (осіб) –1 190 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань:
- ПЛР (осіб) – 253 191,
- методом ІФА (осіб) –171 672.
Розподіл випадків:
Луцький район – 2 хворих:
- Луцька ТГ – 1
- Торчинська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 0 хворих:
Камінь-Каширський район – 2 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 1
Маневицька ТГ – 1
Ковельський район – 9 хворих:
Велицька ТГ – 1
Вишнівська ТГ – 1
Голобська ТГ – 1
Дубівська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 1
Старовижівська ТГ – 1
Шацька ТГ – 3
Проти COVID-19 за добу 22 червня 2021 року провели 1113 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 37904 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 7657 осіб. Загалом провели 45561 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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