вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу

Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
На Волині за попередню добу зареєстрували 13 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 0).

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Також за добу:

- Одужали (осіб) – 78,
- Летальних випадків (осіб) – 4.

Здійснили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 411,
- методом ІФА (осіб) – 244,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 1122.

Активні випадки на сьогодні – 546, що становить 53,0 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:

- захворіли (осіб) – 62 052 (з них дітей – 3212 та медичних працівників – 3608),
одужали (осіб) – 60 316 (з них дітей – 3193 та медичних працівників – 3564),
- летальних випадків (осіб) –1 190 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань:

- ПЛР (осіб) – 253 191,
- методом ІФА (осіб) –171 672.

Розподіл випадків:

Луцький район – 2 хворих:

- Луцька ТГ – 1
- Торчинська ТГ – 1

Володимир-Волинський район – 0 хворих:

Камінь-Каширський район – 2 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 1
Маневицька ТГ – 1

Ковельський район – 9 хворих:

Велицька ТГ – 1
Вишнівська ТГ – 1
Голобська ТГ – 1
Дубівська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 1
Старовижівська ТГ – 1
Шацька ТГ – 3

Проти COVID-19 за добу 22 червня 2021 року провели 1113 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 37904 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 7657 осіб. Загалом провели 45561 щеплення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Матері загиблого на Сході лучанина вручили орден сина
Сьогодні, 10:17
Зірвані дахи та затоплені вулиці: Польщу накрив сильний буревій
Сьогодні, 10:10
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
Сьогодні, 10:03
Нітрати в овочах і фруктах на Волині тепер виявляють рідко, – фахівець
Сьогодні, 09:55
До найближчої школи – 11 км лісом: батьки на Волині – проти закриття навчального закладу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:37
Схожі новини
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
17 червень, 09:49
Коронавірус на Волині: повідомили статистику за минулу добу Коронавірус на Волині: повідомили статистику за минулу добу
13 червень, 10:56
Коронавірус на Волині: повідомили статистику за останню добу Коронавірус на Волині: повідомили статистику за останню добу
09 червень, 09:31
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
08 червень, 09:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На якому українському курорті найкраще відпочивати з дітьми*
22 червень, 09:13
 1
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліцейських за 3 тисячі гривень
Сьогодні, 10:28
 0
У Луцьку вночі розшукали зниклу дитину
Сьогодні, 10:19
 0
Матері загиблого на Сході лучанина вручили орден сина
Сьогодні, 10:17
 0
Зірвані дахи та затоплені вулиці: Польщу накрив сильний буревій
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8