Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу





Про це



Також за добу:



- Одужали (осіб) – 78,

- Летальних випадків (осіб) – 4.



Здійснили тестувань за добу:



- методом ПЛР (осіб) – 411,

- методом ІФА (осіб) – 244,

- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 1122.



Активні випадки на сьогодні – 546, що становить 53,0 на 100 тис. населення.



За весь час пандемії в області:



- захворіли (осіб) – 62 052 (з них дітей – 3212 та медичних працівників – 3608),

одужали (осіб) – 60 316 (з них дітей – 3193 та медичних працівників – 3564),

- летальних випадків (осіб) –1 190 (з них медичних працівників –29).



Здійснили тестувань:



- ПЛР (осіб) – 253 191,

- методом ІФА (осіб) –171 672.



Розподіл випадків:



Луцький район – 2 хворих:



- Луцька ТГ – 1

- Торчинська ТГ – 1



Володимир-Волинський район – 0 хворих:



Камінь-Каширський район – 2 хворих:



Камінь-Каширська ТГ – 1

Маневицька ТГ – 1



Ковельський район – 9 хворих:



Велицька ТГ – 1

Вишнівська ТГ – 1

Голобська ТГ – 1

Дубівська ТГ – 1

Ковельська ТГ – 1

Старовижівська ТГ – 1

Шацька ТГ – 3



Проти COVID-19 за добу 22 червня 2021 року провели 1113 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 37904 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 7657 осіб. Загалом провели 45561 щеплення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за попередню добу зареєстрували 13 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 0).Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Також за добу:- Одужали (осіб) – 78,- Летальних випадків (осіб) – 4.Здійснили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 411,- методом ІФА (осіб) – 244,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 1122.Активні випадки на сьогодні – 546, що становить 53,0 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:- захворіли (осіб) – 62 052 (з них дітей – 3212 та медичних працівників – 3608),одужали (осіб) – 60 316 (з них дітей – 3193 та медичних працівників – 3564),- летальних випадків (осіб) –1 190 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань:- ПЛР (осіб) – 253 191,- методом ІФА (осіб) –171 672.Луцький район – 2 хворих:- Луцька ТГ – 1- Торчинська ТГ – 1Володимир-Волинський район – 0 хворих:Камінь-Каширський район – 2 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 1Маневицька ТГ – 1Ковельський район – 9 хворих:Велицька ТГ – 1Вишнівська ТГ – 1Голобська ТГ – 1Дубівська ТГ – 1Ковельська ТГ – 1Старовижівська ТГ – 1Шацька ТГ – 3Проти COVID-19 за добу 22 червня 2021 року провели 1113 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 37904 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 7657 осіб. Загалом провели 45561 щеплення.

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