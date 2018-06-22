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Зірвані дахи та затоплені вулиці: Польщу накрив сильний буревій

Зірвані дахи та затоплені вулиці: Польщу накрив сильний буревій
Вчора, 22 червня, Польщу у другій половині дня накрив потужний буревій, сильний дощ призвів до підтоплень, а пориви вітру зривали дахи і ламали дерева.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Починаючи з полудня пожежники виїжджали на виклики понад 2600 разів - найбільше, 1300 разів у Великопольському воєводстві. У Малопольському воєводстві вони отримали понад 500 заявок, у Мазовецькому - понад 300, а в Лодзінському воєводстві - 140. Робота пожежників полягала в основному у відкачуванні води та видаленні повалених дерев і гілок.

Град пройшов над центральною частиною Малопольщі. Тільки в Кракові повідомляється про майже 350 втручань пожежників. За даними Малопольської пожежної охорони, переважна більшість заходів, пов’язаних з атмосферними подіями, стосувалися столиці регіону. Постраждалих в результаті негоди не було.

У Кракові сильна буря спричинила труднощі у міській комунікації. Затоплені колії унеможливили рух трамваїв, проїзд деякими вулицями заблокували повалені дерева.

Буря також пройшла над Мазовецьким воєводством. Вітер зірвав чотири дахи та пошкодив 18.

Сильний буревій також пройшов над Познанем у другій половині дня. Кілька годин у місті були великі труднощі - водії стояли в заторах, бо ділянки дороги були затоплені.

Через штормовий фронт, що проходив над Польщею, без електроенергії ввечері було понад 23 000 людей.

Зірвані дахи та затоплені вулиці: Польщу накрив сильний буревій

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Теги: Польща, буревій, наслідки
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