Матері загиблого на Сході лучанина вручили орден сина
Сьогодні, 10:17
У Луцьку матері загиблого Героя з Луцька Сергія Сулими вручили орден сина.
Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що 3 квітня 2021 року внаслідок підриву на ворожій міні в районі селища Шуми загинув лучанин Сергій Сулима. Протягом 2015-2016 років він проходив військову службу за мобілізацією. У жовтні 2020 року підписав контракт на проходження служби в складі гірсько-штурмового взводу в складі частини А3892.
Указом президента від 07.04.2021 року Сергія Сулиму нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).
Сьогодні ж відзнаку передали матері Героя Галині Марценюк. Депутати вшанували пам’ять воїна хвилиною мовчання.
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Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що 3 квітня 2021 року внаслідок підриву на ворожій міні в районі селища Шуми загинув лучанин Сергій Сулима. Протягом 2015-2016 років він проходив військову службу за мобілізацією. У жовтні 2020 року підписав контракт на проходження служби в складі гірсько-штурмового взводу в складі частини А3892.
Указом президента від 07.04.2021 року Сергія Сулиму нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).
Сьогодні ж відзнаку передали матері Героя Галині Марценюк. Депутати вшанували пам’ять воїна хвилиною мовчання.
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