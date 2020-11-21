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Матері загиблого на Сході лучанина вручили орден сина

Матері загиблого на Сході лучанина вручили орден сина
У Луцьку матері загиблого Героя з Луцька Сергія Сулими вручили орден сина.

Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.

Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що 3 квітня 2021 року внаслідок підриву на ворожій міні в районі селища Шуми загинув лучанин Сергій Сулима. Протягом 2015-2016 років він проходив військову службу за мобілізацією. У жовтні 2020 року підписав контракт на проходження служби в складі гірсько-штурмового взводу в складі частини А3892.

Указом президента від 07.04.2021 року Сергія Сулиму нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Сьогодні ж відзнаку передали матері Героя Галині Марценюк. Депутати вшанували пам’ять воїна хвилиною мовчання.

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Теги: Сергій Сулима, орден, нагорода, загибель
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