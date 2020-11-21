Матері загиблого на Сході лучанина вручили орден сина

У Луцьку матері загиблого Героя з Луцькавручили орден сина.Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.Міський головазазначив, що 3 квітня 2021 року внаслідок підриву на ворожій міні в районі селища Шуми загинув лучанин Сергій Сулима. Протягом 2015-2016 років він проходив військову службу за мобілізацією. У жовтні 2020 року підписав контракт на проходження служби в складі гірсько-штурмового взводу в складі частини А3892.Указом президента від 07.04.2021 року Сергія Сулиму нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).Сьогодні ж відзнаку передали матері Героя. Депутати вшанували пам’ять воїна хвилиною мовчання.