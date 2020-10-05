У Луцьку вночі розшукали зниклу дитину

Волинські ТОРівці відшукали зниклого у Луцьку хлопчика.Інцидент трапився вчора, 22 червня, близько опівночі, інформує пресслужба патрульної поліції Волині.Повідомляють, волинським патрульним з роти тактико-оперативного реагування надійшло повідомлення про те, що в Луцьку на вулиці Євгена Коновальця зник семирічний хлопчик.Прибувши за вказаною адресою, ТОРівців зустрів тато хлопчика, який повідомив, що в період, коли він спав, дитина пішла на вулицю й протягом трьох годин не повернулася додому.ТОРівці оглянули прилеглі території та виявили хлопчика на дитячому майданчику на проспекті Грушевського.Дитину передали батькові та повідомили про подію слідчо-оперативну групу.