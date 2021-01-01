Як на Волині працює ферма, де вирощують африканських сомів. ВІДЕО





Чим ще дивує африканський сом – у сюжеті



Ці більш як півметрові рибини – родом із чорного континенту, але вони пречудово живуть і множаться на Волині, на соминій фермі. І зараз у африканських сомів за графіком обід. Свого доглядача Віталія Ульянченка вони вже впізнають. Хоч яким чином, для чоловіка – загадка.



Вони добре знають, як я тут сам – нема нікого чужого, вони собі спокійно себе поводять, нічого не бояться. Вже інші люди, як приходять, вони вже це відчувають, вже зовсім по-іншому себе поводять. Вони спокійніші, менше повітря хапає, на дні більше тримається”, – розповідає приватний підприємець Віталій Ульянченко.



Сомову ферму Віталій створив 4 роки тому. Починав з кількох сотень мальків. Тепер у його господарстві 10 тонн сома. Риба ця - унікальна, із захопленням і знанням справи розповідає підприємець. Має і зябра, і легені, тому без води сом може прожити дві доби і до кілометра “йти пішки”.



Для розведення потрібна каламутна вода. Бо у прозорій, розповідає Віталій, канібалізму не уникнути. В одному такому басейні живе близько восьмисот кілограмів сома.



Африканський сом дуже чутливий. Капризує навіть на зміну погоди. На відміну від українського сома в іноземця менша жирність і повна відсутність запаху. Ще одна перевага – швидко росте.



За смаком сом більше нагадує м’ясо, ніж рибу, запевняють спеціалісти. І є ідеальним для дитячого чи дієтичного харчування.



За делікатесним африканським сомом на Волинь приїздять з усієї України. І не лише ресторатори. Вартість кілограма не набагато перевищує заморожений хек. Щоправда грамами вам не відважать. Доведеться придбати цілу рибину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Верба поблизу Володимира-Волинського вирощують на фермі африканські соми. Від українських сомів іноземні суттєво відрізняються. Повадками вони радше нагадують вугра, на смак швидше м’ясо, ніж риба, не пахнуть мулом, хоч живуть у каламутній воді, бо у прозорій самі себе пожирають.Чим ще дивує африканський сом – у сюжеті 12 каналу. Ці більш як півметрові рибини – родом із чорного континенту, але вони пречудово живуть і множаться на Волині, на соминій фермі. І зараз у африканських сомів за графіком обід. Свого доглядачавони вже впізнають. Хоч яким чином, для чоловіка – загадка.Вони добре знають, як я тут сам – нема нікого чужого, вони собі спокійно себе поводять, нічого не бояться. Вже інші люди, як приходять, вони вже це відчувають, вже зовсім по-іншому себе поводять. Вони спокійніші, менше повітря хапає, на дні більше тримається”, – розповідає приватний підприємець Віталій Ульянченко.Сомову ферму Віталій створив 4 роки тому. Починав з кількох сотень мальків. Тепер у його господарстві 10 тонн сома. Риба ця - унікальна, із захопленням і знанням справи розповідає підприємець. Має і зябра, і легені, тому без води сом може прожити дві доби і до кілометра “йти пішки”.Для розведення потрібна каламутна вода. Бо у прозорій, розповідає Віталій, канібалізму не уникнути. В одному такому басейні живе близько восьмисот кілограмів сома.Африканський сом дуже чутливий. Капризує навіть на зміну погоди. На відміну від українського сома в іноземця менша жирність і повна відсутність запаху. Ще одна перевага – швидко росте.За смаком сом більше нагадує м’ясо, ніж рибу, запевняють спеціалісти. І є ідеальним для дитячого чи дієтичного харчування.За делікатесним африканським сомом на Волинь приїздять з усієї України. І не лише ресторатори. Вартість кілограма не набагато перевищує заморожений хек. Щоправда грамами вам не відважать. Доведеться придбати цілу рибину.

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