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Вогонь знищив все нажите: на Волині багатодітна сім'я потребує допомоги

Вогонь знищив все нажите: на Волині багатодітна сім'я потребує допомоги
У селі Блаженик Турійської громади 20-го червня трапилася пожежа у житловому будинку. Вогонь знищив кошти, документи, одяг, меблі. Родині необхідна допомога.

Про це повідомляє "Буг".

На щастя, всі члени родини залишилися живими. В сім’ї троє дітей, двоє з них – неповнолітні (7 та 14 років). Старша повнолітня дочка проживає у Володимирі.

Попередня причина пожежі – замикання електромережі.

Від вогню не вдалося врятувати нічого: ні грошей, ні документів, ні одягу, ні інших побутових речей. Тому родина змушена звертатися за допомогою до небайдужих.

Постраждалі будуть вдячні за будь-яку допомогу (кошти, будматеріали, одяг, речі побуту, допомогу у відновленні будинку).

Реквізити для допомоги постраждалій родині:

Картка ПриватБанку: 4149 4991 5248 7458 – Наугольник Світлана (старша дочка постраждалих).

Контактні номери телефонів 097 711 92 50 (Світлана) і 098 928 81 79 (Олена).

Вогонь знищив все нажите: на Волині багатодітна сім'я потребує допомоги
Вогонь знищив все нажите: на Волині багатодітна сім'я потребує допомоги
Вогонь знищив все нажите: на Волині багатодітна сім'я потребує допомоги

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Теги: допомога, пожежа, Турійська громада
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