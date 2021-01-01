Вогонь знищив все нажите: на Волині багатодітна сім'я потребує допомоги





Про це повідомляє



На щастя, всі члени родини залишилися живими. В сім’ї троє дітей, двоє з них – неповнолітні (7 та 14 років). Старша повнолітня дочка проживає у Володимирі.



Попередня причина пожежі – замикання електромережі.



Від вогню не вдалося врятувати нічого: ні грошей, ні документів, ні одягу, ні інших побутових речей. Тому родина змушена звертатися за допомогою до небайдужих.



Постраждалі будуть вдячні за будь-яку допомогу (кошти, будматеріали, одяг, речі побуту, допомогу у відновленні будинку).



Реквізити для допомоги постраждалій родині:



Картка ПриватБанку: 4149 4991 5248 7458 – Наугольник Світлана (старша дочка постраждалих).



Контактні номери телефонів 097 711 92 50 (Світлана) і 098 928 81 79 (Олена).





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