У Луцьку з молотка продадуть три земельні ділянки

У Луцьку затвердили проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення.Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.Так, йдеться про землю на вулиці Авторемонтна, площею 0,0740 га та 0,0465 га, а також на Дубнівській, 31-б, що має площу 0,35 га.Перші дві ділянки продадуть з аукціону для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови, землю на Дубнівській – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.