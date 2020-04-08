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У Луцьку з молотка продадуть три земельні ділянки

У Луцьку з молотка продадуть три земельні ділянки
У Луцьку затвердили проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення.

Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.

Так, йдеться про землю на вулиці Авторемонтна, площею 0,0740 га та 0,0465 га, а також на Дубнівській, 31-б, що має площу 0,35 га.

Перші дві ділянки продадуть з аукціону для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови, землю на Дубнівській – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

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Теги: Луцьк, земля, ділянка
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