У Луцьку з молотка продадуть три земельні ділянки
Сьогодні, 19:32
У Луцьку затвердили проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення.
Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.
Так, йдеться про землю на вулиці Авторемонтна, площею 0,0740 га та 0,0465 га, а також на Дубнівській, 31-б, що має площу 0,35 га.
Перші дві ділянки продадуть з аукціону для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови, землю на Дубнівській – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
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Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.
Так, йдеться про землю на вулиці Авторемонтна, площею 0,0740 га та 0,0465 га, а також на Дубнівській, 31-б, що має площу 0,35 га.
Перші дві ділянки продадуть з аукціону для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови, землю на Дубнівській – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
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