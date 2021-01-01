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У Луцьку зведуть будинок сімейного типу для 20 дітей-сиріт

У Луцьку зведуть будинок сімейного типу для 20 дітей-сиріт
У Луцьку надали релігійній громаді євангельських християн-баптистів «Дім Євангелія» у постійне користування землі для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій на вулиці Балакєріва.

Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.

За словами депутата Романа Кравчука, наприкінці 2020 року на обліку в країні перебувало майже 70 тисяч дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Торік осиротіло понад 9 тисяч дітей. Загалом на сьогодні діє 1235 будинків сімейного типу.

«Дуже вдячний, що Луцьк сприяє тому, аби дітей виховували у сім’ях. Саме на цій ділянці будуть близько 20 дітей-сиріт мати сім’ї. І це дуже добре, що ми включаємось в роботу і дбаємо не тільки про інфраструктуру, а й про життя та майбутнє наших дітей», - сказав обранець громади.


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Теги: Луцьк, будинок сімейного типу, будівництво
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