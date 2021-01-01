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У Луцьку на Відродження облаштують новий сквер

У Луцьку на Відродження облаштують новий сквер
КП «Парки та сквери міста Луцька» надали в постійне користування землю для облаштування та обслуговування скверу.

Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.

Йдеться про земельну ділянку на проспекті Відродження площею 0,7412 га.

Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що звершується розроблення документації на капітальний ремонт і реконструкцію скверу. У липні оголосять тендер і цього року розпочнуть роботи.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, сквер, Відродження
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