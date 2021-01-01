У Луцьку на Відродження облаштують новий сквер





Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.



Йдеться про земельну ділянку на проспекті Відродження площею 0,7412 га.



Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що звершується розроблення документації на капітальний ремонт і реконструкцію скверу. У липні оголосять тендер і цього року розпочнуть роботи.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. КП «Парки та сквери міста Луцька» надали в постійне користування землю для облаштування та обслуговування скверу.Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.Йдеться про земельну ділянку на проспекті Відродження площею 0,7412 га.Міський головазазначив, що звершується розроблення документації на капітальний ремонт і реконструкцію скверу. У липні оголосять тендер і цього року розпочнуть роботи.

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