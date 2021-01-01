У Луцьку на Відродження облаштують новий сквер
Сьогодні, 11:31
КП «Парки та сквери міста Луцька» надали в постійне користування землю для облаштування та обслуговування скверу.
Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.
Йдеться про земельну ділянку на проспекті Відродження площею 0,7412 га.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що звершується розроблення документації на капітальний ремонт і реконструкцію скверу. У липні оголосять тендер і цього року розпочнуть роботи.
Фото - ілюстративне
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Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.
Йдеться про земельну ділянку на проспекті Відродження площею 0,7412 га.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що звершується розроблення документації на капітальний ремонт і реконструкцію скверу. У липні оголосять тендер і цього року розпочнуть роботи.
Фото - ілюстративне
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