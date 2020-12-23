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На «Ягодині» виявили тягач, який викрали у Франції

На «Ягодині» виявили тягач, який викрали у Франції
У пункті пропуску «Ягодин» на виїзд з України прибула вантажівка Renault, яка перебувала у міжнародному розшуку.

Автомобілем виїжджав громадянин України, - інормує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.

Під час проходження паспортного контролю відбулося спрацювання бази даних Інтерполу, а саме – VIN-код тягача значився як викрадений. З’ясувалося також, що на контроль транспортний засіб поставили правоохоронні органи Франції. Водія затримали.

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Теги: тягач, Ягодин, викрадення
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