На «Ягодині» виявили тягач, який викрали у Франції





Автомобілем виїжджав громадянин України, - інормує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.



Під час проходження паспортного контролю відбулося спрацювання бази даних Інтерполу, а саме – VIN-код тягача значився як викрадений. З’ясувалося також, що на контроль транспортний засіб поставили правоохоронні органи Франції. Водія затримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Ягодин» на виїзд з України прибула вантажівка Renault, яка перебувала у міжнародному розшуку.Автомобілем виїжджав громадянин України, - інормує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.Під час проходження паспортного контролю відбулося спрацювання бази даних Інтерполу, а саме – VIN-код тягача значився як викрадений. З’ясувалося також, що на контроль транспортний засіб поставили правоохоронні органи Франції. Водія затримали.

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