У Луцьку на проспекті Волі висадять понад 140 дерев та більше 3000 кущів
Сьогодні, 14:02
Розповіли, як планують озеленити головну вулицю Луцька – проспект Волі.
Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.
Так, під час розгляду проєкту рішення Про програму розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки керівник фракції Громадянський Рух «Свідомі» у міській раді Тарас Шкітер зауважив, що відповідно до програми озеленення міста запланували висадити 1205 дерев, детально розписавши озеленення вулиць, однак без проспекту Волі, що описано у проєкті реконструкції головної вулиці.
Тож він попросив включити зміну у проєкт рішення Про програму розвитку та збереження зелених насаджень, проаналізувати проєкт реконструкції проспекту у частині озеленення та внести зміни під час наступної сесії.
«Проспект Волі має бути зеленим», - наголосив Шкітер.
Своєю чергою, міський голова Ігор Поліщук поінформував, що в рамках реконструкції проспекті Волі висадять понад 140 крупномірних саджанців дерев різних порід та понад 3000 кущів і багаторічних зелених насаджень.
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Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.
Так, під час розгляду проєкту рішення Про програму розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки керівник фракції Громадянський Рух «Свідомі» у міській раді Тарас Шкітер зауважив, що відповідно до програми озеленення міста запланували висадити 1205 дерев, детально розписавши озеленення вулиць, однак без проспекту Волі, що описано у проєкті реконструкції головної вулиці.
Тож він попросив включити зміну у проєкт рішення Про програму розвитку та збереження зелених насаджень, проаналізувати проєкт реконструкції проспекту у частині озеленення та внести зміни під час наступної сесії.
«Проспект Волі має бути зеленим», - наголосив Шкітер.
Своєю чергою, міський голова Ігор Поліщук поінформував, що в рамках реконструкції проспекті Волі висадять понад 140 крупномірних саджанців дерев різних порід та понад 3000 кущів і багаторічних зелених насаджень.
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