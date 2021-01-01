У Луцьку на проспекті Волі висадять понад 140 дерев та більше 3000 кущів

Розповіли, як планують озеленити головну вулицю Луцька – проспект Волі.Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.Так, під час розгляду проєкту рішення Про програму розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки керівник фракції Громадянський Рух «Свідомі» у міській радізауважив, що відповідно до програми озеленення міста запланували висадити 1205 дерев, детально розписавши озеленення вулиць, однак без проспекту Волі, що описано у проєкті реконструкції головної вулиці.Тож він попросив включити зміну у проєкт рішення Про програму розвитку та збереження зелених насаджень, проаналізувати проєкт реконструкції проспекту у частині озеленення та внести зміни під час наступної сесії.«Проспект Волі має бути зеленим», - наголосив Шкітер.Своєю чергою, міський головапоінформував, що в рамках реконструкції проспекті Волі висадять понад 140 крупномірних саджанців дерев різних порід та понад 3000 кущів і багаторічних зелених насаджень.