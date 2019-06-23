Спогади про останнього свідка розстрілів у Луцькій тюрмі

Зінаїди Рубіновської не стало чотири роки тому. Жінка була однією з тих, хто вижив під час масових розстрілів у Луцькій тюрмі у ніч на 23 червня 1941 року.



Спогадами про матір із Калина Войтович.



Зінаїда Рубіновська жила в селі Шельвів. Ще юнкою, у 16 років, дівчина стала зв’язковою УПА, розповідає її донька Калина. До Луцької в’язниці у лютому 1941-го потрапила через участь у Шевченківському вечорі. Там, каже жінка, її мама читала "Катерину". За це одразу ж викликали на розмову до сільради, потім заарештували разом з багатьма односельцями.



За участь у вечорі і читання творів Шевченка жінці присудили 10 років тюрми.



У Луцькій тюрмі 17-річна Зінаїда втрапила у камеру з десятками жінок. Там, як у спогадах розповідала жінка, терпіла побої і знущання. Їх називали "контриками" й до загальних звинувачень додавали інші, політичні. Отримала вирок – 10 років таборів і 5 – позбавлення громадянських прав. До Сибіру, розповідала Зінаїда Рубіновська, відправити засуджених НКВСники не встигли. Німці увійшли до Луцька, совєти почали розстрілювати ув’язнених у тюрмі.



Жіночу камеру відчинили лучани, які шукали рідних. Так мама Калини Войтович врятувалася від розстрілу. Ями із загиблими бранцями тюрми засипали вапном.



Після цього жінку арештовували ще раз – уже була заміжньою, виховувала дітей. Допитували, знущалися, але відпустили. Зінаїда Рубіновська працювала у колгоспі - на ланці та на фермі, розказує донька. До настання Незалежності України нікому не розповідала про своє минуле.



"Встала, помолилась і каже: Богу дякувати я дожила до того, за що я завжди страждала, до Незалежної України", – пригадує Калина Войтович. У 2012 році Зінаїда Рубіновська виклопотала пам’ятний знак у селі Шельвів тим односельцям, які боролися за незалежність України.



За часів Незалежності жінка щороку приїздила до Луцької тюрми, аби вшанувати пам’ять загиблих і закатованих. До останніх днів, каже донька, раділа, що можна не пошепки розповідати про любов до України. Померла Зінаїда Рубіновська у січні 2018-го на 94-му році життя.



У червні 1941-го у Луцькій тюрмі було понад 2000 бранців, - розповів історик Богдан Зек. Каже: дослідники сходяться на версії, що розстріляних було до двох тисяч, майже три сотні могли оминути смерті. Зокрема, каже, це євреї, яких через тиждень після тих подій розстріляли гітлерівці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянкине стало чотири роки тому. Жінка була однією з тих, хто вижив під час масових розстрілів у Луцькій тюрмі у ніч на 23 червня 1941 року.Спогадами про матір із "Суспільним Волині" поділилася її донькаЗінаїда Рубіновська жила в селі Шельвів. Ще юнкою, у 16 років, дівчина стала зв’язковою УПА, розповідає її донька Калина. До Луцької в’язниці у лютому 1941-го потрапила через участь у Шевченківському вечорі. Там, каже жінка, її мама читала "Катерину". За це одразу ж викликали на розмову до сільради, потім заарештували разом з багатьма односельцями.За участь у вечорі і читання творів Шевченка жінці присудили 10 років тюрми.У Луцькій тюрмі 17-річна Зінаїда втрапила у камеру з десятками жінок. Там, як у спогадах розповідала жінка, терпіла побої і знущання. Їх називали "контриками" й до загальних звинувачень додавали інші, політичні. Отримала вирок – 10 років таборів і 5 – позбавлення громадянських прав. До Сибіру, розповідала Зінаїда Рубіновська, відправити засуджених НКВСники не встигли. Німці увійшли до Луцька, совєти почали розстрілювати ув’язнених у тюрмі.Жіночу камеру відчинили лучани, які шукали рідних. Так мама Калини Войтович врятувалася від розстрілу. Ями із загиблими бранцями тюрми засипали вапном.Після цього жінку арештовували ще раз – уже була заміжньою, виховувала дітей. Допитували, знущалися, але відпустили. Зінаїда Рубіновська працювала у колгоспі - на ланці та на фермі, розказує донька. До настання Незалежності України нікому не розповідала про своє минуле."Встала, помолилась і каже: Богу дякувати я дожила до того, за що я завжди страждала, до Незалежної України", – пригадує Калина Войтович. У 2012 році Зінаїда Рубіновська виклопотала пам’ятний знак у селі Шельвів тим односельцям, які боролися за незалежність України.За часів Незалежності жінка щороку приїздила до Луцької тюрми, аби вшанувати пам’ять загиблих і закатованих. До останніх днів, каже донька, раділа, що можна не пошепки розповідати про любов до України. Померла Зінаїда Рубіновська у січні 2018-го на 94-му році життя.У червні 1941-го у Луцькій тюрмі було понад 2000 бранців, - розповів історикКаже: дослідники сходяться на версії, що розстріляних було до двох тисяч, майже три сотні могли оминути смерті. Зокрема, каже, це євреї, яких через тиждень після тих подій розстріляли гітлерівці.

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