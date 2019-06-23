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Спогади про останнього свідка розстрілів у Луцькій тюрмі

Спогади про останнього свідка розстрілів у Луцькій тюрмі
Волинянки Зінаїди Рубіновської не стало чотири роки тому. Жінка була однією з тих, хто вижив під час масових розстрілів у Луцькій тюрмі у ніч на 23 червня 1941 року.

Спогадами про матір із "Суспільним Волині" поділилася її донька Калина Войтович.

Зінаїда Рубіновська жила в селі Шельвів. Ще юнкою, у 16 років, дівчина стала зв’язковою УПА, розповідає її донька Калина. До Луцької в’язниці у лютому 1941-го потрапила через участь у Шевченківському вечорі. Там, каже жінка, її мама читала "Катерину". За це одразу ж викликали на розмову до сільради, потім заарештували разом з багатьма односельцями.
Спогади про останнього свідка розстрілів у Луцькій тюрмі

За участь у вечорі і читання творів Шевченка жінці присудили 10 років тюрми.

У Луцькій тюрмі 17-річна Зінаїда втрапила у камеру з десятками жінок. Там, як у спогадах розповідала жінка, терпіла побої і знущання. Їх називали "контриками" й до загальних звинувачень додавали інші, політичні. Отримала вирок – 10 років таборів і 5 – позбавлення громадянських прав. До Сибіру, розповідала Зінаїда Рубіновська, відправити засуджених НКВСники не встигли. Німці увійшли до Луцька, совєти почали розстрілювати ув’язнених у тюрмі.

Жіночу камеру відчинили лучани, які шукали рідних. Так мама Калини Войтович врятувалася від розстрілу. Ями із загиблими бранцями тюрми засипали вапном.
Спогади про останнього свідка розстрілів у Луцькій тюрмі
Спогади про останнього свідка розстрілів у Луцькій тюрмі

Після цього жінку арештовували ще раз – уже була заміжньою, виховувала дітей. Допитували, знущалися, але відпустили. Зінаїда Рубіновська працювала у колгоспі - на ланці та на фермі, розказує донька. До настання Незалежності України нікому не розповідала про своє минуле.

"Встала, помолилась і каже: Богу дякувати я дожила до того, за що я завжди страждала, до Незалежної України", – пригадує Калина Войтович. У 2012 році Зінаїда Рубіновська виклопотала пам’ятний знак у селі Шельвів тим односельцям, які боролися за незалежність України.

За часів Незалежності жінка щороку приїздила до Луцької тюрми, аби вшанувати пам’ять загиблих і закатованих. До останніх днів, каже донька, раділа, що можна не пошепки розповідати про любов до України. Померла Зінаїда Рубіновська у січні 2018-го на 94-му році життя.

У червні 1941-го у Луцькій тюрмі було понад 2000 бранців, - розповів історик Богдан Зек. Каже: дослідники сходяться на версії, що розстріляних було до двох тисяч, майже три сотні могли оминути смерті. Зокрема, каже, це євреї, яких через тиждень після тих подій розстріляли гітлерівці.


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Теги: Луцька тюрма, спогади, розстріли
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