Розшукали 23-річну дівчину з Волині, яка зникла декілька днів тому
Сьогодні, 11:46
Розшукали 23-річну Анастасію Романенко з Володимира.
Про це пише видання Буг.
Нагадаємо, що дівчина зникла, коли виходила з офісу у Володимирі і прямувала додому. Востаннє її телефон був у мережі в обід 19-го червня. Рідні ж звернулися за допомогою в розшуках до поліції, просили допомоги і у людей.
Інформують, що дівчину розшукали, вона жива-здорова. Поліція дякує за сприяння в пошуках.
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Про це пише видання Буг.
Нагадаємо, що дівчина зникла, коли виходила з офісу у Володимирі і прямувала додому. Востаннє її телефон був у мережі в обід 19-го червня. Рідні ж звернулися за допомогою в розшуках до поліції, просили допомоги і у людей.
Інформують, що дівчину розшукали, вона жива-здорова. Поліція дякує за сприяння в пошуках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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