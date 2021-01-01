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Розшукали 23-річну дівчину з Волині, яка зникла декілька днів тому

Розшукали 23-річну дівчину з Волині, яка зникла декілька днів тому
Розшукали 23-річну Анастасію Романенко з Володимира.

Про це пише видання Буг.

Нагадаємо, що дівчина зникла, коли виходила з офісу у Володимирі і прямувала додому. Востаннє її телефон був у мережі в обід 19-го червня. Рідні ж звернулися за допомогою в розшуках до поліції, просили допомоги і у людей.

Інформують, що дівчину розшукали, вона жива-здорова. Поліція дякує за сприяння в пошуках.

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Теги: розшук, дівчина, Анастасія Романенко
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