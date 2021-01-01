Розшукали 23-річну дівчину з Волині, яка зникла декілька днів тому

Анастасію Романенко з Володимира.



Про це пише видання



Нагадаємо, що



Інформують, що дівчину розшукали, вона жива-здорова. Поліція дякує за сприяння в пошуках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукали 23-річнуз Володимира.Про це пише видання Буг Нагадаємо, що дівчина зникла, коли виходила з офісу у Володимирі і прямувала додому. Востаннє її телефон був у мережі в обід 19-го червня. Рідні ж звернулися за допомогою в розшуках до поліції, просили допомоги і у людей.Інформують, що дівчину розшукали, вона жива-здорова. Поліція дякує за сприяння в пошуках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію